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События Сегодня, 17:0951
Во Львове суд наказал пенсионера, отправлявшего местным властям порнографические картинки

Мужчина рассылал в официальные учреждения письма с нецензурными выражениями и "взрослыми" изображениями.

Во Львове Сиховский районный суд вынес приговор 69-летнему местному жителю, отправлявшему письма с нецензурными выражениями и картинками порнографического содержания в местную районную администрацию, а также в Высшую квалификационную дисциплинарную комиссию адвокатуры.

Как сообщает местное издание Zaxid.net, в октябре прошлого года мужчина прислал в Комиссию четыре письма, к которым он прикрепил порнографические изображения, обнаруженные в Интернете.

Также сообщается, что пенсионер отослал три письма с нецензурными выражениями и порнографическими изображениями в Сиховскую районную администрацию.

В приговоре суда не указано, что было в письмах Верескуна и с какой целью он их отправлял.

Суд признал Верескуна виновным в распространении порнографии, назначив ему наказание в виде одного года испытательного срока.

На протяжении этого срока мужчина должен сообщать органам пробации об изменении места работы или жительства, а также периодически появляться для регистрации.

Издание пишет, что фамилия Верескуна уже фигурировала в судебных делах. Так, в апреле 2021 года Сиховский райсуд оставил без рассмотрения иск мужчины против семьи жителей Львова из-за якобы самовольного расширения квартиры.

Также известно, что Верескун руководит Львовской благотворительной организацией "Помощь семьям Чернобыля".

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Теги: news, новости, Украина, Суд, порнография, Львов, 7dniv, 7dnivinfo  
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