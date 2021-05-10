Во Львове после гибели школьника на экскурсии в больницу с сердечным приступом попал его классный руководитель

Выяснились другие подробности трагедии, разыгравшейся под Львовом, где во время экскурсии погиб 12-летний школьник.

После случившегося в больницу с сердечным приступом попал и классный руководитель мальчика, который погиб во время экскурсии. Об этом сообщается на сайте Львовского горсовета.

По словам начальника управления образования Львовского городского совета Зоряны Довганик, с места ЧП также был госпитализирован учитель, который спасал жизнь ребенку, наглотался воды и получил переохлаждение.

Львовское городское управление образования создаст специальную комиссию для расследования обстоятельств гибели ребенка. По предварительным данным, дети поехали на экскурсию вместе с работниками учебного заведения и сопровождающими лицами - три учителя и двое родителей.

"Как нам стало известно, мальчик слишком близко подошел к воде, было быстрое течение, он поскользнулся и упал в воду. На месте проводили реанимационные мероприятия как педагоги, которые поехали с детьми на экскурсию, так и медики, ведь была вызвана карета скорой помощи. К сожалению, спасти жизнь ребенка не удалось", - говорится в сообщении горсовета.