В "ЛНР" хотят ввести смертную казнь

В так называемой "Луганской народной республики" хотят ввести смертную казнь в качестве наказания за акты геноцида и незаконные методы ведения боевых действий.

Об этом сообщают ресурсы "республики".

Судя по формулировкам, не исключено, что к смертной казни (в случае ее введения) могут "приговорить" представителей украинской армии и руководства Украны.

На сегодняшний день среди всех стран СНГ и Европы смертная казнь разрешена только в Беларуси. В ряде штатов США также применяется смертная казнь. Разрешена высшая мера наказания и в Китае.