Второй раз затри месяца Кабмин назначил врио главы ГАСИ одного и того же человека

Кабинет министров Украины на заседании 2 июня повторно назначил временно Сергея Галицына исполняющим обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ).

В конце зимы, 24 февраля, правительство уже назначало Галицына на эту должность. А до этого, с октября 2020 года, обязанности главы ГАСИ временно исполняла Ирина Король.

В марте Галицын был еще утвержден и на должность председателя ликвидационной комиссии ГАСИ, поскольку Кабмин принял постановление о прекращении работы этого ведомства и создании вместо него отдельных органов, между которыми будут распределены функции ГАСИ.

Согласно данным Единого госреестра деклараций, ранее Галицын занимал должность директора департамента ГАСИ в Луганской области.