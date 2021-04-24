 

Как Порошенко с "неким Грановским" помогают России поддерживать "ЛДНР" рассказали у Путина

События Сегодня, 22:1438
Как Порошенко с "неким Грановским" помогают России поддерживать "ЛДНР" рассказали у Путина

Деньги, поступающие в качестве оплаты за российские товары от бывшего президента Украины Петра Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского и других украинских олигархов, Россия направляет на помощь "ДНР" и "ЛНР".

Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил заместитель главы администрации президента РФ, главный переговорщик Кремля по Донбассу Дмитрий Козак, передает агентство "РИА Новости".

"Само государство Украина, которая там с 2018 года законом каким-то образом обозначила Россию как агрессора, платит нам деньги. Приближенные к власти граждане, включая до сих пор Порошенко и его группы с неким господином Грановским, Яценюк, Пинчук, Фирташ, Ахметов, Коломойский - все оплачивают продукцию, которая производится в России", - сказал Козак.

По его словам, за счет получаемых с этого доходов Россия укрепляет свою экономику, решает социальные вопросы и содержит себя, а также оказывает помощь Донбассу.

"Мы открыто говорим - за счёт этих же денег оказываем гуманитарную поддержку Донбассу", - заявил замглавы администрации президента РФ.
"Если по этой логике, то все, кто купил в России товары или услуги, должны сидеть рядом с Виктором Медведчуком. При этом я назвал там фамилии тех, кто покупали в прошлом. Действующие органы государственной власти Украины принимают эти решения, выделяют деньги из бюджета на закупку соответствующих товаров, разрешают приближенным к ним даже предпринимателям крупным покупать в России эти товары, платить сюда деньги", - добавил Козак.

"Сегодня по объему товарооборота, несмотря на все ограничения, санкции взаимные, которые ввел еще господин Порошенко и добавляет господин (президент Украины Владимир - Ред.) Зеленский. Товарооборот составляет у нас в 11 миллиардов долларов, при этом по экспорту из России только в 20 году закупили товаров и услуг на 6,7 миллиарда долларов. Эти доходы получает Россия. Есть и импорт из Украины в Россию на почти 4 миллиардов долларов", - резюмировал он.

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