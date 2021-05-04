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События Сегодня, 22:5218
Бесплатным пивом в США стимулируют американцев к вакцинации

В США решили выдавать бесплатное пиво от компании Anheuser-Busch, чтобы стимулировать американцев вакцинироваться от коронавируса для реализации "месяца действий" президента Джо Байдена, в ходе которого планируется сделать прививки 70% взрослых граждан до 4 июля.

Об этом сообщает "Associated Press" и CNN.

Байден в среду объявил "месяц действий", чтобы ко Дню независимости 4 июля увеличить количество вакцинированных против коронавируса до 70% взрослого населения. Его цель – этим летом вернуть нацию к состоянию, которое  было до пандемии.

Сообщается, что бесплатное пиво стало последним стимулом в списке бонусов за вакцинацию, среди которых уже были наличка, билеты на спортивные мероприятия, оплачиваемый отпуск и т.п.

В Белом доме заявили, что для вакцинации и дальше будут использовать партнерские отношения между государственными и частными секторами, чтобы поощрить граждан, и привлекать предприятия, влиятельных лиц в соцсетях, колледжи, знаменитостей и общественные организации, чтобы донести до граждан информацию о преимущества вакцинации и побудить их сделать прививки.

Компания "Anheuser-Busch", национальный производитель пива "Budweiser", объявила, что будет раздавать людям старше 21 года бесплатный алкоголь, если страна достигнет цели Байдена и 70% взрослого населения получат хотя бы одну дозу вакцины к 4 июля.

"Anheuser-Busch" предоставит по 5 долларов первым 200 000 человек, которые ответят, когда страна достигнет порога иммунизации.

На сегодняшний день 62,8% взрослого населения США получили хотя бы одну дозу вакцины COVID-19, полностью вакцинированы 133,6 миллиона человек.

При этом число новых прививок снова упало до среднего значения ниже 600 000 в день, по сравнению с более чем 800 000 в день, когда были объявлены такие стимулы, как лотереи, и с пикового значения почти 2 миллиона в день в начале апреля, когда спрос на прививки был очень высоким.

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Теги: news, новости, Украина, США, Вакцинация, пиво, 7dniv, 7dnivinfo  
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Бесплатным пивом в США стимулируют американцев к вакцинации
Бесплатным пивом в США стимулируют американцев к вакцинации
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