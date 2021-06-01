Трое полицейских, напавших на фермеров под Харьковом пойдут под суд

Трио полицейских, которые 9 сентября 2020 года избили в поле группу фермеров, сядет на скамью подсудимых. Харьковская областная прокуратура уже направила в суд обвинительный акт в отношении служащих полка полиции особого назначения.

"В суд направлен обвинительный акт в отношении трех полицейских по факту превышения служебных полномочий (ч.2 ст.365 УК Украины)", - рассказали в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

По данным досудебного расследования, 9 сентября прошлого года во время патрулирования территории силовики обнаружили в поле вблизи села Дар-Надежда комбайн и трактор с прицепом. Рядом с техникой находились мужчины, занимавшиеся ремонтом комбайна. Полицейские потребовали предъявить им документы, подтверждающие право собственности на земельный участок и технику. Крестьяне сказали, что эти документы дома, их привезет отец одного из них, после чего вновь занялись ремонтом. Но полицейские без всяких на то оснований стали бить фермеров и надели на них наручники.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.