Подземка Нью-Йорка два дня отбивала кибератаки

В США произошел очередной серьезный инцидент, связанный со сторонним вмешательством в компьютерные системы.

В этот раз объектом хакерской атаки стало метро Нью-Йорка. В атаке на системы управления подземки подозревают китайских хакеров.

Об этом передает агентство АР.

Представители транспортной компании Metropolitan Transportation Authority (МТА) заявили, что атаки длились два дня - с 18 по 20 апреля. ФБР, Агентство кибербезопасности и охраны инфраструктуры (CISA) и Агентство национальной безопасности оперативно предупредили компанию о взломе. В результате атаки были затронуты только три из восемнадцати различных систем MTA.

Однако, к примеру, системы информации о сотрудниках и управления движением поездов не были взломаны, и не повлияли на ежедневную работу.

"Важно отметить, что существующие многоуровневые системы безопасности MTA сработали, как положено, предотвращая распространение атаки, и мы продолжаем укреплять эти комплексные системы и сохранять бдительность, поскольку кибератаки становятся растущей глобальной угрозой", - заявил Рафаил Портной, технический директор MTA.

Предполагается, что в атаке участвовали две группы хакеров, одна из которых, вероятно связана с правительством КНР.