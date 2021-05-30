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События Сегодня, 09:5564
Алтарь, на котором скифы приносили жертвы богам нашли в древнем кургане на Луганщине

В Луганской области археологи начали раскопки кургана бронзового века, которому около 2,5 тысячи лет.

Уже появились первые находки.

Об этом со ссылкой на руководителя группы, профессора Восточноукраинского национального университета (ВНУ) имени В. Даля Юрия Бровендера сообщает "Укринформ".

В целом археологи надеются обнаружить в курганном комплексе до 15 захоронений разных эпох с принадлежащими каждой эпохе артефактами.

В одном из них уже нашли бронзовый наконечник, стрелы, и каменное блюдо - алтарь. Эту ритуальную посуду, как правило, использовали для приношения в жертву мелкого рогатого скота, объяснил профессор кафедры истории и археологии.

"Курган относится к бронзовой эпохе, но в нем также имеются так называемые впускные захоронения более позднего времени, в частности скифское 5-4 веков до н.э. На это указывает бронзовый наконечник стрелы соответствующего типа, а в самой насыпи было найдено каменное блюдо - алтарь, на котором скифы приносили жертвы", - рассказал Бровендер.

Раскопки проводятся студентами Луганского и Донецкого вузов в Сватовском районе Луганской области и продлятся до конца июня, после чего все находки покажут местными жителями.

"Сейчас мы выравниваем по материку, убираем все лишнее, что не нужно, чтобы расчистить материк, дальше будем зачищать, выявлять погребальные пятна и непосредственно раскапывать захоронения", - рассказала студентка Валерия Трофименко.

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Теги: news, новости, Украина, Луганщина, алтарь, 7dniv, 7dnivinfo, скифы  
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