В розыск пропавшего начальника штаба отряда морской охраны объявили в Одессе

Полиция объявила в розыск пропавшего 1 июня начальник штаба отряда морской охраны капитана первого ранга Алексея Черткова.

Об этом сообщается в Фейсбуке Регионального управления морской охраны Госпогранслужбы Украины.

В управлении напомнили, что Чертков 01 июня в 6:30 вышел из дома на службу, но так и не прибыл в расположение Одесского отряда морской охраны, который осуществляет охрану государственной границы в Черном море и на реке Дунай в пределах зоны ответственности.

"К его поискам привлечены компетентные правоохранительные органы, также в поиске задействованы собственные силы Государственной пограничной службы Украины. На данный момент офицер объявлен в розыск, информация об исчезновении офицера внесена в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований - Ред.), начато уголовное производство", - говорится в посте на Фейсбуке.