Астрономы нашли в нашей галактике неизвестное звездное скопление

Огромное скопление звезд "скрывалось" в Млечном Пути "недалеко" от нашей Солнечной системы.

Звездное скопление Вальпараисо-1, которому сейчас около 75 миллионов лет, на момент своего возникновения содержало около 10 000 звезд с массой Солнца, сообщает Sciencealert.

Скопление Вальпараисо-1 находится "всего" в 7000 световых лет от нас, некоторые из его звезд достаточно яркие, чтобы их можно было увидеть даже в обычный телескоп, но, несмотря на это, до сих пор каким-то образом этот объект не видели астрономы.

По словам астрономов, открытие данного скопления звезд просто подарок судьбы, поскольку теперь есть веские доказательства существования массивного рассеянного скопления среднего возраста для этого типа звезд, которые показывают, что это "недостающее звено" рассеянных скоплений могло запросто ускользнуть от обнаружения.

"Вальпараисо 1 не похоже на рассеянные звездные скопления, которые мы обычно находим, и поэтому его не обнаружили раньше", — говорит астрофизик Рикардо Дорда из Института астрофизики Канарских островов.

Рассеянное скопление — это группа звезд, рожденных вместе из одного молекулярного облака газа и пыли. Все они одного возраста и химического состава, и они вместе перемещаются по своей родной галактике. Идентифицировать эти скопления не всегда легко.

Тем не менее, отсутствие массивных рассеянных скоплений среднего возраста с размером более 10 000 солнечных масс заставляло астрономов ломать голову.

"Мы обнаружили множество молодых скоплений в возрасте около 25 миллионов лет или меньше и несколько более старых, которым миллиарды лет, так что должны быть скопления, которые находятся по средине", — говорит ученый.

Для своих поисков ученые использовали данные космического телескопа Gaia, который занимается составлением карты распределения звезд нашей галактики. Эти включают не только положение звезд в пределах Млечного Пути, но и их движение, что позволило исследователям определить, что все звезды Вальпараисо 1 движутся вместе как группа по орбите вокруг центра Галактики.

Располагая этой информацией, астрономы обратились к другим телескопам, чтобы определить физические особенности звезд в скоплении.

Около 180 звёзд оказались звёздами главной последовательности спектрального класса B. Это очень горячие звезды, которые обычно в 2-20 раз больше массы Солнца, с продолжительностью жизни от 10 до 100 миллионов лет, что довольно мало для звезды.

Большинство звезд были красными гигантами на поздней стадией звездной эволюции, когда они раздуваются из-за того, что у них заканчивается водород.

Ученые предполагают, что в этом месте может быть гораздо больше массивных рассеянных скоплений, просто их не видно из-за их относительно рассеянной структуры и из-за того, что другие похожие звезды на разных расстояниях скрывают их.

"Вальпараисо 1 содержит десятки звезд, достаточно ярких, чтобы их можно было наблюдать в любительский телескоп, но они теряются среди других звезд, которые не принадлежат скоплению, но находятся перед ним или позади него, и которые скрывают структуру скопления", — говорит астроном Игнасио Негеруэла из Университета Аликанте в Чили.

Звездное скопление Вальпараисо-1 — это редкая находка, представляющая возможность исследовать и лучше понять промежуточную стадию эволюции звезд рассеянного скопления и их окружающую среду, говорят ученые.