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События Сегодня, 14:2957
Работать дистанционно хотят всего 14% украинцев

Всего 14% занятых украинцев хотят работать в дистанционном режиме.

В то же время к этой идее негативно относятся 73% опрошенных. Еще 12% украинцев не определились.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Разумкова с 21 по 26 мая среди 2017 респондентов.

Согласно результатам исследования, среди сторонников дистанционной работы больше всего тех, кто перешел на этот режим с сохранением зарплаты (29,5%), хотя большинство из них не хотят работать дистанционно (56%).

Те, кто перешел на дистанционную работу с частичным сохранением зарплаты 22% поддерживают этот режим работы, а 69% придерживаются противоположного мнения.

Среди тех, кто во время пандемии коронавирусной болезни ушел в полностью оплачиваемый длительный отпуск - 17% и 79% соответственно, ушел в частично оплачиваемый отпуск - 13% и 75%, ушел в неоплачиваемый отпуск - 12% и 70,5%, потерял работу - 11% и 60%, среди тех, кто не почувствовал никаких изменений и работает, как и раньше - 10% и 80% соответственно.

В то же время отношение к "дистанционке" почти не отличается среди работников государственного сектора (14% и 76% соответственно) и частного (15% и 74%). Такая же ситуация наблюдается и также среди работающих на постоянной основе (14% и 75% соответственно) и работающих временно (12,5% и 76,5%),

Теоретическая погрешность выборки данного исследования (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Теги: news, новости, Украина, Удаленка, соцопрос, 7dniv, 7dnivinfo  
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