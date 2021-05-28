Условия въезда для украинцев смягчила Хорватия

В Хорватии, где недавно сняли часть карантинных ограничений, смягчили условия въезда в страну для украинцев.

Для пересечения границы гражданам Украины нужно предоставить ПЦР-тест, сделанный не за 48 часов, а не позже, чем за 72 часа. Также въехать в Хорватию можно с документом, подтверждающим вакцинацию от Covid-19.

Об этом написал посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в своем Twitter.

"Хорватия смягчает условия въезда в страну: теперь отрицательный ПЦР-тест будет принято во внимание, если он не древний, чем 72 часа (вместо 48). Пропуском служить также подтверждение о вакцинации", - говорится в сообщении.