Электронные письма с опасным вирусом украинцам рассылают фейковые "госорганы"

Мошенники от имени патрульной полиции и других государственных учреждений рассылают украинцам электронные письма с вирусом.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

"Сегодня резко возросло количество обращений о получении электронных писем от якобы государственных учреждений. Например, сегодня утром якобы с электронной почты управления патрульной полиции в г. Киеве [email protected] различным государственным органам и частным компаниям поступали письма от имени начальника Департамента патрульной полиции с контекстом: на вас заведено уголовное дело, срочно предоставьте информацию, иначе вам будет выписан штраф", - сообщили в ведомстве.

Правоохранители предупредили, что никаких подобных писем Департамент патрульной полиции и управления патрульной полиции в городах не рассылали, это - атака киберпреступников.

Также полицейские предостерегли, что электронные письма с похожим содержанием, о неуплаченных налогах, уголовных делах и т.д., могут поступать и от других "госучреждений".

Такая рассылка опасна, так как письма содержат приложения, открывая которые, пользователь загружает на свой компьютер вирусный файл, заражающий устройство.

В полиции призвали придерживаться следующих мер предосторожности: