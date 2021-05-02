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События Сегодня, 19:4335
Возможность производства "Спутника V" на своем заводе Венгрия обсуждает с Россией

Венгрия ведет переговоры с Россией о производстве "Спутника V" и других вакцин от коронавируса на мощностях будущего венгерского завода по производству лекарственных препаратов.

Об этом в четверг, 3 мая, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает информационное агентство Reuters.

"И Венгрия, и Россия открыты для возможности того, что Венгрия будет производить вакцины на основе российской лицензии", - сказал он.

Венгрия была единственной страной Европейского союза, которая прививала людей китайской вакциной Sinopharm и российским "Спутником V", хотя ни одна из этих вакцин не получила одобрения европейского лекарственного регулятора EMA для экстренного применения на территории ЕС.

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Теги: news, новости, Украина, Спутник5, Венгрия, 7dniv  
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