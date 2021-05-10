Впервые в Украине продали тюрьму

В четверг, 3 июня, в Украине на аукционе за 377,5 млн грн продали имущество Львовской исправительной колонии колонии №48, это стало первой продажей в рамках "Большой распродажи тюрем".

В ходе торгов стоимость лота поднялась почти в три раза.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в Facebook.

На аукционе было семь участников, стартовая цену колонии - 132 млн 674 тыс. 303 грн. 55 копеек в ходе торгов выросла до 377 млн 500 тыс. гривен. Из вырученных средств 30% будет направлено в государственный бюджет, а остальные 70% - на восстановление тюремной инфраструктуры.

"Вместо заброшенного и развалившегося хлама мы получим новые тюрьмы, которые соответствуют европейским стандартам и не является позором для государства

короче говоря, тюремную реформу не остановить!" - написал Малюська.