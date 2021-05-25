Наступательную операцию против хакеров из России готовит США

Власти Соединенных Штатов оценивают участившиеся кибератаки на американские компании как угрозу национальной безопасности.

В связи с этим в правительстве рассматривают возможность наступательных киберопераций против российских хакеров.

Об этом со ссылкой на официальные лица США и других источников, осведомленных в этом вопросе, сообщает NBC News.

По их словам, Белый дом рассматривает атаки как угрозу национальной безопасности, использует спецслужбы для слежки за иностранными преступниками и планирует наступательные кибероперации против хакеров РФ.

"Где-то в конце прошлого года все решили, что это поднялось до уровня угрозы национальной безопасности", - сказал киберэксперт из Центра стратегических и международных исследований Джеймс Льюис.

В то же время представители Агентства национальной безопасности (NSA) Киберкомандования США от комментариев отказались.

"Мы не будем комментировать конкретные запланированные или текущие операции, мы предоставим варианты президенту через Министерство обороны", - сказал представитель киберкомандования.