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События Сегодня, 10:5158
Разрешение на строительство польского газопровода из-за мелких животных отозвала Дания

Датский апелляционный совет по проблемам окружающей среды и продовольствия отозвал разрешение на строительство польского газопровода Baltic Pipe на территории страны. 

Разрешение было выдано почти два года назад.

Об этом сообщил 3 июня польский информационный портал Biznes Alert.

Датское агентство по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство берегового трубопровода Baltic Pipe через Данию 12 июля 2019 года. Однако Апелляционный совет по окружающей среде и продовольствию отклонил разрешение 31 мая 2021 года. Работа должна быть остановлена. Согласно первоначальному графику, газопровод Baltic Pipe должен быть готов в октябре 2022 года.

Датский оператор системы передачи и датский инвестор проекта объяснили, что Датское агентство по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение до того, как предоставило обоснованное объяснение, как разные виды мелких животных (полевые мыши, летучие мыши) и места их обитания будут защищены во время работ. Протяженность наземного газопровода в Дании составляет около 210 км.

"Сожалею об этом решении. Когда в 2019 году мы получили экологическое разрешение от властей в отношении "Балтийской трубы", было подтверждено, что необходимо провести дальнейшую работу по обеспечению хороших условий жизни для мелких видов животных, которые обитают в некоторых местах вдоль побережья по маршруту прокладки трубопровода. С тех пор мы продолжаем работать над защитой этих животных. Однако апелляционная комиссия заявляет, что все меры должны быть полностью определены до выдачи экологического разрешения", - сказал Мариан Кааг, заместитель директора и руководитель отдела строительных проектов Energinet.

Baltic Pipe - газопровод между Польшей и Данией. После завершения его строительства планируется подключение к норвежской газотранспортной сети и транспортировка природного газа из Норвегии в Польшу через Данию.

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Теги: news, новости, Украина, Дания, Польша, Газопровод, 7dniv, 7dnivinfo  
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