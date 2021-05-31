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События Сегодня, 11:0564
Памятник великому Диего Марадоне открыли в Аргентине

В Аргентине состоялось знаковое событие.

Здесь, перед очередным матчем отборочного этапа на чемпионат мира по футболу-2022 года между сборными Аргентины и Чили торжественно открыли памятник легендарному Диего Марадоне.

Монумент водрузили у стадиона "Унико Мадре де Сьюдадес" в городе Сантьяго-дель-Эстеро.

Об этом передает пресс-служба национальной сборной Аргентины.

Стоит отметить, что поединок между сборными Аргентины и Чили завершился вничью со счетом 1:1. На 24 минуте счет с пенальти открыл Лео Месси, а на 36 минуте Алексис Санчес восстановил равновесие. 

Напомним, что Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года между 04:00 и 06:00, во время сна. Врачи подтвердили, что причиной его смерти стали проблемы с сердцем.

Медики, прибывшие на вызов в дом футболиста, пытались его реанимировать в течение 45 минут, хотя тело Марадоны уже было холодным. Смерть Марадоны констатировали в 13:15. Отметим, что одна из медсестер заявляла, что Диего Марадона просыпался и вставал утром.

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