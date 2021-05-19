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События Сегодня, 12:4821
Как на самом деле формируются массивные звезды узнали ученые

Формирование огромных звезд представляет собой хаотический беспорядок.

Астрономы обнаружили, что звезды большой массы образуются не так, как их более мелкие собратья, сообщает Scitechdaily.

Ученые использовали телескоп Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA) для своих наблюдений и выяснили, что в то время как маленькие звезды часто окружены упорядоченным диском из пыли и вещества, материя для формирования больших звезд представляет собой хаотический беспорядок.

Хорошо известно, как рождаются маленькие молодые звезды. Они относительно упорядоченно накапливают вещество из диска из газа и пыли. Астрономы уже видели много таких дисков из пыли вокруг молодых звезд с малой массой, но никогда не видели вокруг молодых звезд с большой массой. Ученые задались вопросом, возникают ли большие звезды так же, как и маленькие.

"Результаты исследований предоставляют убедительные доказательства того, что ответ – нет", — говорит Сириако Годди, сотрудник экспертного центра ALMA Allegro в Лейденском университете и Университета Радбауд в Неймегене.

Годди возглавлял команду, которая изучила три молодые звезды с большой массой в области звездообразования W51, примерно в 17 000 световых лет от Земли. В частности, исследователи искали большие устойчивые диски, извергающие струи вещества, перпендикулярные поверхности диска.

"Но вместо стабильных дисков мы обнаружили, что зона образования молодых звезд большой массы выглядит как хаотический беспорядок", — говорит Годди.

Наблюдение показало, что газовые струи летят на молодые звезды с большой массой со всех сторон. Кроме того, ученые увидели струи, которые указывают на наличие небольших дисков, невидимых для телескопа. "Кроме того, похоже, что несколько сотен лет назад вокруг одной из трех исследованных звезд вращался такой диск. Короче – хаос", — говорят ученые.

Исследователи пришли к выводу, что эти молодые звезды с большой массой, по крайней мере в первые годы своего существования, были образованы материей, поступающей с разных направлений и с нерегулярной скоростью. Иначе обстоит дело с маленькими звездами, где есть стабильный приток вещества. Астрономы подозревают, что это многократное поступление вещества, вероятно, является причиной того, что большие стабильные диски не могут быть созданы.

"Такая неструктурированная модель притока вещества была ранее предложена на основе компьютерного моделирования. Теперь у нас есть первые данные наблюдений, подтверждающие эту модель", — говорит Годди.

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