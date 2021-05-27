Интервью Протасевича "результатом пыток и насилия" назвали Тихановская и владелец Nexta

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и владелец Telegram-канала Nexta Степан Путило прокомментировали интервью задержанного в Минске Романа Протасевича и заявили, что к нему применяли пытки.

В ходе совместной пресс-конференции с мэром Варшавы, как сообщает "Gazeta Wyborcza", Тихановская сказала, что подобные видеозаписи с "признаниями" белорусских оппозиционеров время от времени появляются.

"Мы должны понимать, в каких условиях находятся эти люди. К ним применяют пытки и насилие. Поэтому мы не должны верить высказываниям Романа Протасевича, поскольку понимаем, как его заставили это сказать", - сказала она.

В то же время, владелец Степан Путило в комментарии Forbes назвал это Протасевича результатом невыносимых пыток и "грамотно вызванными у Романа убеждениями о тотальном предательстве со стороны его бывшего окружения".

"Мы знаем, что перед подобными допросами (иначе это "интервью" не назвать) используется как психологическое воздействие и отделка, так и специальные медицинские препараты, соответствующие психо-эмоционального состояния и характера Романа - для повышения его болтливости и развития бурной фантазии на основании однажды услышанных где-то слухов", - сказал Путило.

Напомним, Протасевич, которого в Беларуси обвиняют в организации массовых беспорядков, был задержан в Минске 23 мая. Он летел на борту самолета Ryanair из Афин в Вильнюс, но лайнер вынужден был сесть в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Сейчас Роман Протасевич находится в СИЗО. По белорусским законам ему грозит до 15 лет тюрьмы.

3 июня государственный белорусский телеканал "ОНТ" обнародовал интервью с Романом Протасевичем. В частности, в нем он заявил, что назвал еще одного человека, которого подозревает в сливе данных о своем полете. По его словам, это Даниил Богданович из штаба Тихановской (первый Франак Вечорко - белорусский оппозиционер​ и журналист, одной из ключевых фигур в штабе Светланы Тихановской во время выборов президента, который, по данным СМИ, влияет на ее решения).