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О скором старте вакционного туризма в Россию объявил Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству до конца текущего месяцы организовать возможность для иностранных граждан приезжать в Россию и платно вакцинироваться от коронавируса.

Об этом глава государства сказал в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в пятницу, 4 июня.

По словам президента РФ, каждый совершеннолетний гражданин России имеет возможность бесплатно вакцинироваться от коронавируса, а препарат "Спутник V" зарегистрирован уже в 66 странах мира.

"Мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности (в вакцинах от коронавируса - Ред.) но и можем предоставить возможность иностранным гражданам приехать в  Россию и сделать здесь прививку. Знаю, что с учетом эффективности наших вакцин такой запрос довольно высок...получила распространение практика когда люди из разных стран специально посещают Россию чтобы сделать прививку от коронавируса", - рассказал Путин.

В связи с этим российский лидер поручил правительству до конца месяца провести анализ всех аспектов этого вопроса, для того чтобы с учетом требований по безопасности и санитарному контролю организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации от коронавируса в России.

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