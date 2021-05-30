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События Сегодня, 18:1740
Где на этих выходных откроются центры массовой вакцинации и как будут прививать

В эти выходные, 5 и 6 июня, сразу в десяти городах Украины откроются центры массовой вакцинации от коронавируса. 

Первые подобные бригады заработали в минувшие субботу и воскресенье в Киеве, Львове и Одессе. Они продолжат функционировать. 

Граждан будут прививать китайским препаратом "Коронавак". Исключение сделали для учителей - они получат укол более эффективного "Пфайзера". Для них власти подумывают ввести принудительную вакцинацию. 

"Страна" рассказывает, где в Украине появятся новые центры и что нужно тем, кто захочет получить прививку от ковида. 

Где в Украине отроются новые центры 

Минздрав привел перечень центров массовой вакцинации, которые будут принимать граждан 5 и 6 июня.

Среди них два уже известные - в Киеве в МВЦ и во Львове на местном стадионе. В Одессе будет сразу три точки, где можно привиться. В лидерах - Полтавская область, там двери откроют целых пять зон для прививок.

Полный список центров массовой вакцинации публикуем ниже:

  • Киев, на базе Международного выставочного центра;
  • Львов, на базе стадиона "Арена Львов";
  • Одесса, на базе ТЦ "Мегадом", Fontan Sky Center, СОШ "Крымская";
  • Тернополь, на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко;
  • Полтава, на базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
  • Кременчуг Полтавской области, на базе Кременчугского лицея № 11 "Гарант";
  • Лубны Полтавской области, на базе кинотеатра "Киевская Русь";
  • Миргород Полтавской области, на базе дома культуры Миргородского городского совета;
  • Горишние Плавни Полтавской области, на базе админподразделения "Горно-обогатительный комбинат";
  • Ровно на базе областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука.

С собой нужно взять паспорт и идентификационный код (вместо ИНН можно копию декларации с семейным врачом).

Как прививали на минувших выходных

На прошлой неделе в столичный МВЦ ждали на прививку только тех, кого заранее вызывали по телефону. Но, как выяснила "Страна", по факту укол делали всем желающим. Не нужно было даже записываться в "Дие". За граждан это делали врачи на месте. Достаточно было только взять с собой документы.

Когда киевляне узнали, что к вакцине есть свободный доступ, на следующий день, в прошлое воскресенье, у входа в МВЦ образовалась большая живая очередь. 

С учетом опыта минувших выходных, в киевском МВЦ на Левобережной будут прививать в два потока: 

  • первый - для тех, кому позвонили и пригласили на конкретное время;
  • второй - для тех, кто записан в "Дие", но такого приглашения не получил. Такие люди могут вакцинироваться в порядке живой очереди.

Центр вакцинации в МВЦ будет открыт с 10:00 до 17:30 по адресу: Броварский проспект, 15 (корпус 4, вход 4-А). 

В Тернополе на прививку зовут тоже всех желающих. "Уважаемые жители Тернопольской области, кто зарегистрировался на вакцинацию в приложении "Дия" или желает еще зарегистрироваться. Приходите субботу и в воскресенье в комплекс "Довженко". Таким образом мы сможем вакцинировать большинство людей и способствовать тому, чтобы осенью заболеваемость не росла", - заявили в место ОГА. 

Точной информации, будет вакцина ли в свободном доступе в остальных городах, нет. Но резон пойти в центры и стать в живую очередь точно есть. Например, киевляне, неделю назад простоявшие несколько часов в ожидании прививки, ее получили. 

Желающим привиться в своих городах рекомендуем помимо документов взять с собой питьевую воду, головной убор или зонтик. Как долго и где придется ждать прививку можно будет понять только на месте, учитывая длину очереди. 

Прививать будут китайской вакциной "Коронавак". На днях пришла новость - ее применение одобрила ВОЗ. Значит, в перспективе этого года с ней можно будет попасть в Европу (в случае, если ЕС не отменит свои планы).

Общая эффективность "Коронавака" - 50,65%, от тяжелых форм ковида - 83,70%, от смерти - 100%, утверждают производители. 

Людям, которые делают уколы, выдают памятку. В ней записано, что может болеть голова или место инъекции, мышцы или суставы, начаться лихорадка. Граждан, у которых проявятся такие симптомы, просят обратиться к своему семейному врачу или позвонить в скорую по номеру 103. 

Учителей привьют "Пфайзером". Принудительно

Параллельно в Украине прививают учителей. Например, в Киеве точки вакцинации для них открыли в 17 школах (список и адреса). 

Для педагогов власти припасли более эффективную вакцину "Пфайзер" производства США/Германия. Она защищает не только от классического ковида, но и от самого заразного и опасного на сегодня штамма - индийского - на 88%. 

"Пфайзера" в Украине сейчас всего 239 тысяч доз, поэтому в свободный доступ его пускают. 

1 июня в правительстве Украины выпустили с заявлением, которое понравилось не всем учителям. Власти не исключают введения принудительной вакцинации педагогов.

Министр образования страны Сергей Шкарлет допустил, что для допуска к профессии будет обязательным элемент вакцинации педагогов, "как у поваров является обязательным требованием санитарная книжка".

Чиновник не уточнил, когда может быть принято соответствующее решение. Вместе с тем, он признал, что вакцинировать всех педагогов в любом случае не удастся. 

Пока же учителей прививают в добровольном порядке. В столице их массовая вакцинация началась вчера, 3 июня. 

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Теги: news, новости, Украина, Вакцинация, 7dniv, 7dnivinfo  
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