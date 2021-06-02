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События Вчера, 19:5288
На СНБО во время обсуждения закона об олигархах выступил приближенный к Ахметову Саакашвили

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, 4 июня, обсуждался закон об олигархах, инициированный президентов Владимиром Зеленским. 

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга по результатам заседания Совета. 

По его словам, докладывал по законопроекту заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов.

В свою очередь, президент Зеленский заявил на заседании о необходимости принять закон как можно скорее. 

При этом по теме антиолигархического закона на СНБО выступил экс-президент Грузии, а сейчас глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, которого тесно связывают с олигархом Ринатом Ахметовым.

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