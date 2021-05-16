Отказ от предложенной Ираном компенсации поддержала вдова командира экипажа сбитого "Боинга" МАУ

Екатерина Гапоненко, вдова командира экипажа сбитого в Иране "Боинга" МАУ, поддержала отказ украинской власти от предложения Ирана компенсировать семьям погибших в катастрофе под Тегераном сумму в 150 тысяч долларов за каждого погибшего.

Об этом она рассказала в комментарии "Стране".

"Целиком согласна с позицией украинской стороны, целиком поддерживаю. Считаю, что эта сумма компенсации мизерная, и это ничто по сравнению с жизнями тех пилотов и пассажиров, которые отняла у нас иранская сторона", - заявила Гапоненко.

По ее словам, данная сумма компенсации была заложена в бюджет Ирана, поэтому восточная страна заинтересована в том, чтобы пострадавшие родственники "дали добро". Тогда правительство как можно быстрее закроет это дело без расследований.

Сложившуюся ситуацию Екатерина считает умышленным убийством и терактом с иранской стороны, а значит, и сумма компенсации должна быть в разы больше.

"Меня устраивает позиция канадской стороны, которая предложила сумму в разы больше, чем предложенная Ираном. Сумма 150 тыс. долларов не подходит мне ни по каким критериям, поскольку это умышленное убийство, это был теракт, и сумма должна быть в разы больше. Сумма не окончательная, ведь пожелания украинской стороны не приняты во внимание и не учтены", - говорит вдова.

В феврале 2020 года Екатерина заявила, что рассчитывает на компенсацию за смерть супруга 1,62 млн долларов.

"Я рассчитываю на компенсацию, которая составляет размер заработной платы моего мужа, умноженный на количество лет, которые оставались ему до пенсии. Заработная плата моего мужа составляла $9000, а до пенсии ему оставалось 15 лет. Или хотя бы умножить сумму его зарплаты на количество лет, которые остались до совершеннолетия моей младшей дочери – ей сейчас 6 лет", - сообщала она.

На данный момент семьи погибших ожидают онлайн-встречу по результатам переговоров украинских властей с Ираном, которая пройдет 7 июня.

Кроме этого вдова командира украинского экипажа уточнила, что за время расследований иранские власти не согласовывали никакой информации с семьями погибших, а также не предоставляли выплат.

Гапоненко подытожила, что решение правительства Украины является правильным, а родственники погибших в катастрофе ждут адекватных действий и справедливого расследования от Ирана.