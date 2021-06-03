Коломойский будет носить звезду как при нацистах, а Ахметов удивлен. Что олигархи говорят о законе про себя

На этой неделе в Верховную Раду Владимир Зеленский внес законопроект об олигархах.

Обсуждали его и на пятничном заседании СНБО, после которого Зеленский заявил, что вопрос о статусе олигархов будет вынесен на Всеукраинский референдум. Он объяснил это тем, что олигархи могут попытаться повлиять на позицию депутатов, а потому, мол, нужно спросить мнение напрямую у народа.

Судя по всему, тему борьбы с олигархами Зеленский хочет сделать одной из основных своих фишек в борьбе за второй срок и растянуть ее не на один месяц.

Пока же, согласно редакции законопроекта, принятого в первом чтении, в олигархи, при желании, можно записать практически всех бизнесменов украинского списка Forbes.

Один из критериев олигарха по закону Зеленского - подтвержденная стоимость активов свыше одного миллиона прожиточных минимумов, то есть от 2,189 млрд грн или около 80 миллионов долларов.

Среди других критериев владение или контроль над СМИ, монопольное положение на одном из рынков и политическое влияние.

Крупные бизнесмены к тому, что их могут официально записать в олигархи, относятся по разному. Свое мнение по этому поводу уже высказал Игорь Коломойский. Обозначили свою позицию у Рината Ахметова и Петра Порошенко.

Напоминаем, в чем суть законопроекта и что о нем думают влиятельные бизнесмены.

О чем антиолигархический закон Зеленского

Этот документ президент направил в Раду на днях и потребовал рассмотреть как неотложный.

Чтобы бизнесмена признали олигархом, ему нужно соответствовать трем критериям.

1. Его активы должны равняться сумме, эквивалентной 80 миллионам долларов.

2. Он должен быть вовлечен в политическую жизнь тем или иным способом

3. Он сам или опосредованно контролирует любые медиаактивы.

4. Он должен иметь монопольное положение на одном из рынков.

Право присваивать статус олигарха получает СНБО (который, как известно, выносит решения не утруждая себя публичным обоснованием доказательной базы под них). После этого попавший в "черный список" человек лишается права участвовать в приватизации крупных объектов и не может финансировать политические партии. А также обязан подавать имущественную декларацию - как депутаты и чиновники.

Весьма скромный список ограничений, который не лишает крупных бизнесменов ни активов, ни по большому счету влияния (партии можно финансировать и через подставных лиц), ни контроля над медиа.

С другой стороны, это позволяет Зеленскому клеймить нелояльных лично себе людей, назвав их олигархами. И делать из них информационных изгоев.

Кроме того, президент говорит, что этот закон только первый шаг по "борьбе с олигархами". И вскоре последуют и другие документы, что уже настораживает крупный бизнес, так как в них могут быть предусмотрены и более жесткие ограничения.

Сами же потенциальные "изгои" комментируют законопроект по-разному.

Коломойский: "Морально я готов"

Игорь Коломойский заявил, что морально готов попасть в реестр олигархов, который может появиться в случае принятия законопроекта.

"Морально я готов попасть в реестр олигархов. Не хотелось бы, конечно, быть "белой вороной" и оказаться одному в этом реестре. Но я, по большому счету, уже привык, что меня де-факто называют олигархом. Поэтому какая уже разница? Теперь еще и официально в реестр внесут. Костюм сошью и нашью на него звезду "Олигарх", - сказал Коломойский в комментарии "Радио Свобода".

Впрочем, уже в этом комментарии чувствуется, что при всей сдержанности, идея Зеленского у него вызывает отнюдь не позитивные ассоциации. Слова про "нашитую звезду", судя по всему, это аналогия с желтыми звездами Давида, которых заставляли нашивать евреев в гетто при нацистах.

Кроме того, Коломойский уточнил, что такая "мягкая" позиция касается лишь нынешней редакции законопроекта.

"Если последствия будут только такие, которые прописаны в нынешней версии законопроекта, то я не вижу ничего страшного, если буду в реестре олигархов. Но мое нынешнее "готов" не распространяется на следующие редакции. Я не, как юный пионер, я не всегда готов", - заявил бизнесмен.

Он добавил, что "ничего продавать под дулом пистолета", чтобы не попасть в реестр, он не будет.

Ранее Коломойский также говорил, что сегодня в Украине у термина "олигарх" негативное значение.

"Сегодня термин "олигарх" я приравниваю к термину "враг народа", потому что те люди тоже не считали себя "врагами народа", а их так называли. Ярлык "олигарх" есть и он живет своей жизнью, потому что никто до конца не понимает, кого под него можно классифицировать. Сегодня все вкладывают в слово "олигарх" смысл, что это плохо, поэтому ничего хорошего этот термин сегодня его владельцу не может принести" - пояснил Коломойский.

При этом он сказал, что идея определить понятие "олигарх" на законодательном уровне является неплохой, поскольку это, возможно, позволит более четко выяснить, к кому именно можно применять этот термин.

Ахметов: "Не олигарх, а инвестор"

Комментарий за Рината Ахметова дала его пресс-служба. Там заявили, что Ахметов не олигарх, а инвестор, и что он очень удивится, если его признают олигархом.

"Ринат Леонидович олигархом себя не считает и был бы удивлен, если бы его признали. Ринат Ахметов - крупнейший украинский инвестор. Компания SCM уже более 20 лет инвестирует в Украину и является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком ", - пояснила "Радио Свобода" пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова.

По ее словам, на предприятиях SCM сейчас работают почти 200 тысяч сотрудников, в позапрошлом году финансово-промышленная группа выплатила около 60 миллиардов гривен налогов, вложила в капитальные расходы в Украине 42 миллиарда, в социальные проекты - 10 миллиардов.

"Это без учета благотворительных программ Фонда Рината Ахметова", - добавила Терехова.

На вопрос о том, готов ли Ахметов избавиться от своих бизнес- или медиаактивов, чтобы не попасть в реестр олигархов, его пресс-секретарь ответила, что все они "приобретены законным путем и работают прозрачно".

Порошенко: "Личная месть Зеленского"

В партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявили, что законопроект Зеленского направлен конкретно против бывшего президента и "никаких настоящих олигархов не ограничивает".

"Очевидно, с точки зрения Зеленского олигархами являются те, кто не нравится ему лично - и, безусловно, Порошенко в этом списке находится на первой позиции. Зеленский пытается любым способом избавиться от Порошенко...

До начала политической деятельности Порошенко достиг определенных вершин в бизнесе, но ни один из его активов не был получен путем приватизации. Компании, созданные Порошенко, никогда не имели и не имеют монопольного статуса на одном из рынков. Они не пользовались льготами из государственного бюджета или доступом к природным ресурсам, не осуществляли и не осуществляют теневого политического влияния..." - говорится в комментарии пресс-службы ЕС.

Также там выразили мнение, что цель законопроекта об олигархах - захват власти, когда "внесудебным образом будут назначаться правильные или неправильные политики".

Отметим, что Порошенко, безусловно, один из наиболее вероятных фигурантов реестра олигархов. Он и крупный бизнесмен, и публичный политик (нардеп и лидер партии), и официальный владелец медиа-активов.

Причем, в отличие от Коломойского и Ахметова, он понесет и прямые политические потери - с официальным клеймом "олигарха" ему, мягко говоря, будет труднее собирать голоса на выборах.