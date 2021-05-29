Данилов поскандалил с Ляшко в прямом эфире

Секретарь СНБО ответил экс-нарпдепу на обвинения в "потере партнеров" Украины, предложив "есть сено" в Верховной Раде.

В субботу, 4 июня в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" произошла перепалка между секретарем Совета национальной обороны и безопасности Украины Алексеем Даниловым и главой Радикальной партии Олегом Ляшко.

Выступая, Ляшко подверг критике заявление Данилова о том, что за оккупацию Крыма несут ответственность Германия и Франция.

"Вы считаете, что мы не получили членство в НАТО и в этом виноваты Германия и Франция, а не мы с нашей коррупцией в оборонке, во власти и с отсутствием свободы слова и прав человека? Такие обвинения идут к одному – к потере партнеров. Вы и так всех по периметру превратили во врагов. Молдова – враг, Польша – враг, Венгрия – враг, Беларусь – враг", – обратился к секретарю СНБО бывший парламентарий.

Кроме того, Ляшко заявил Данилову, что "украинцы гибнут на фронте из-за ваших дебильных заявлений".

Тот в ответ сообщил, что никому не позволит, чтобы его "делали дебилом".

"Я ни одному человеку не позволю, чтобы меня делали дебилом. Будете у себя в Верховной Раде орать, сено есть или что вы там делали", – ответил Данилов Олегу Ляшко.

Ранее Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО заявил, что Германия и Франция должны нести ответственность за оккупацию Крыма, поскольку в 2008 году не предоставили Украине статус ПДЧ в НАТО.