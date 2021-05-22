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События Сегодня, 17:5941
704 тысячи долларов нашли в автомобиле у начальника таможенного поста на Волыни

Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило масштабные злоупотребления служебными лицами Волынской таможни Государственной таможенной службы Украины.

У начальника одного из таможенных постов изъяли 704 300 долларов США.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Как установили следователи, некоторые чиновники за взятку способствовали перемещению грузов через госграницу без уплаты таможенных платежей. 

"Схема организована сотрудниками руководящего звена Волынской таможни. Начальник одного из ее таможенных постов систематически собирал и аккумулировал у себя полученные деньги, часть которых распределял между другими правоохранительными структурами", - рассказали в ГБР.

Следователи провели обыск его автомобиля на стационарном посту дороги Киев-Чоп в Ровенской области. Во время обыска и изъяли крупную сумму денег.

В связи с этим в ГБР начато уголовное производство по факту незаконного обогащения.

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704 тысячи долларов нашли в автомобиле у начальника таможенного поста на Волыни
704 тысячи долларов нашли в автомобиле у начальника таможенного поста на Волыни
Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило масштабные злоупотребления служебными лицами Волынской таможни Государственной таможенной службы Украины.
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