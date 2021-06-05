"Северный поток-2" до конца года готовятся запустить в России

Россия завершит строительство газопровода "Северный поток-2" до конца 2021 года, после чего его введут в эксплуатацию.

Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире канала Россия-1

"Те работы, которые сегодня ведутся, будут закончены до конца года, и проект будет введен в эксплуатацию", – сказал Новак.

Кроме того, говоря о возможности сохранения транзита российского газа в Европу через Украину после запуска Северного потока-2, глава австрийской нефтегазовой компании OMV (один из участников проекта) Райнер Зеле заявил: "Сделайте привлекательное предложение и если вы предложите Газпрому транзитные мощности на хороших условиях, то он, безусловно, его рассмотрит. Понимаете? Нельзя выиграть конкуренцию, не вступая в борьбу!".