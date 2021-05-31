В Киеве мужчина забрался в квартиру на 9 этаже через окно и захватил заложника

В Киеве сотрудники спецназа задержали мужчину, который удерживал в заложниках женщину.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Как сообщается, вчера около 23:00 в столичную полицию поступило сообщение о том, что на улице Лесковской, что в Деснянском районе, в квартиру на девятом этаже через окно проник мужчина и держит в заложниках ее владелицу.

По адресу отправили патрульных, следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, а также спецназ КОРДа.

Как сообщается, мужчина разбил окно в квартире и проник внутрь. Преступник обнаружил в доме женщину, схватил со стола нож и начал ей угрожать. Потерпевшая успела позвонить подруге, которая вызвала полицию.

"Прибыв по адресу, бойцы Корда провели переговоры со злоумышленником, в результате чего он открыл дверь и отпустил женщину. С потерпевшей работали психологи и осмотрели медики, а 68-летнего киевлянина правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.