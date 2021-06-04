Финансирование Telegram-канала Nexta опроверг упомянутый Протасевичем владелец "Уралхима" и "Уралкалия"

Российский бизнесмен, владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин заявил, что не финансировал белорусский оппозиционный Telegram-канал Nexta.

Об этом 7 июня сообщает "РИА Новости".

"Я могу ответить достаточно прямо и честно, что я имею непосредственное отношение к компаниям "Уралкалий" и "Уралхим", в которых есть название Урал, но ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный Telegram-канал", - сказал он.

По словам Дмитрия Мазепина, "кому-то захотелось развить историю про российскую причастность к событиям в Беларуси".

"Мне неприятно говорить про финансирование этого телеграм-канала, потому что это противоречит моим взглядам", - добавил он.

Так бизнесмен прокомментировал слова основателя Telegram-канал Nexta Романа Протасевича о том, что российская компания, связанная с Уралом и горнодобычей, пересылала им через PayPal по несколько тысяч евро. Об этом Протасевич заявил в интервью государственному белорусскому телеканалу ОНТ. Кроме того Роман заявил, что это был олигарх – конкурент российского бизнесмена Михаила Гуцериева, дружного с Лукашенко. После этого появилась теория, что речь о Мазепине.