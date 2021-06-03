В мире собираются обложить тотальным налогом техногигантов. Что перепадет Украине?

В Украине только приняли новый закон - "о налоге на Google", согласно которому компании -техногиганты будут платить в наш бюджет 20% НДС о предоставленных в нашей стране услуг, но уже вырисовываются перспективы получать с международных корпораций еще больше.

На днях страны "Большой семерки" договорились по важному вопросу - уплате корпоративного налога или налога на прибыль технологическими гигантами. Сегодня мировые корпорации платят такой налог по месту регистрации. Это позволяет компаниям прописываться в так называемых "налоговых гаванях" - странах с низкими ставками налогов - и таким образом экономить.

Страны G7 приняли историческое решение - международные корпорации должны платить налог в тех государствах, где они зарабатывают, а не там, где зарегистрированы.

Корпоративный налог может составить 15% - именно столько будут отчислять мировые техногиганты в бюджеты тех стран, где они работают.

Понятно, что пока это лишь предварительные договоренности, и странам еще только предстоит унифицировать свое налоговое законодательство.

Но ожидается, что со временем количество государств-участников будет расти (в частности, планируется обсуждение соглашения на встрече министров финансов и управляющих центральных банков стран G20, которая пройдет в июле в Венеции).

Украина, теоретически, также будет в выигрыше от этого решения, так как мы сможем претендовать на 15% от тех денег, что зарабатывают у нас Microsoft, Google или Facebook, а это миллиарды гривен в год.

Ну а что будет на практике - анализирует "Страна".

По 15% каждому

На недавней встрече в Лондоне страны "Большой семерки" фактически поставили точку в многолетнем споре - как должны облагаться налогами международные корпорации и кто в итоге имеет право на их деньги.

Традиционная модель обложения налогом на прибыль - он взимается по месту прописки компании, то есть, по идее, должны платить и филиалы в разных странах. Но можно вывести прибыль на центральный офис и заплатить по месту его регистрации. Это позволяло корпорациям регистрироваться в странах с невысокими ставками налогов, выводить туда прибыль и уже там платить - по сниженным ставкам. Остальным же государствам от пирога миллиардных доходов корпораций доставались крохи, хотя на их рынках они и зарабатывают по-полной.

К примеру, ирландский филиал компании Microsoft, по итогам прошлого года, не заплатил ни копейки налогов в Ирландии, хотя получил прибыль в 315 млрд долларов. Уйти от налогообложения в этой стране компании позволил тот факт, что она зарегистрирована на Бермудах (являющихся офшором с минимальными налогами). "Не секрет, что таким образом оптимизируют налогообложение многие, если не все мировые компании-гиганты", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Особенно эта проблема актуальна в случае с компаниями-техногигантами (Google, Microsoft, Facebook и др.), которые продают свой контент и предоставляют услуги удаленно. По итогу они аккумулируют огромные денежные потоки, с которых ничего не достается странами, на территории которых они эти услуги предоставляют (например, продавая рекламу или подписку).

Против такого несправедливого распределения прибыли многие страны выступали уже давно, но пандемия коронавируса, когда бюджетные доходы рухнули, а затраты на поддержание бизнеса и людей, наоборот, выросли, ускорил переговоры по данному вопросу.

В итоге на встрече G7 министры финансов наконец-то нашли компромисс и договорились - как должны платить налоги международные корпорации. Новая формула - налог на прибыль платится там, где компания зарабатывает. При этом минимальный корпоративный налог будет составлять 15%, чтобы отдельные страны его не снижали, пытаясь таким образом заманить к себе мировые корпорации.

"В соответствии с принципами эпохальных реформ, будут охвачены мировые компании с рентабельностью не менее 10%, при этом 20% любой прибыли сверх 10% будут перераспределяться и затем облагаться налогом в странах, где они осуществляли продажи", - говорится в соглашении.

Налоговое соглашение было достигнуто между США, Великобританией, Францией, Германией, Канадой, Италией и ЕС. Они рассчитывают на дополнительные миллиарды евро от международных корпораций.

"После многолетних обсуждений министры финансов G7 достигли исторического соглашения реформировать мировую налоговую систему, для того, чтобы она соответствовала глобальной цифровой эре", - отметил министр финансов Великобритании Риши Сунак.

Впрочем, пока это лишь предварительные договоренности - в июле их еще обсудят на заседании "Большой двадцатки" в Венеции. По итогу страны выработают стратегию и начнут унифицировать свое налоговое законодательство.

"Условно, идея решения заключается в том, чтобы в мире не осталось юрисдикций, где ставка налога на прибыль будет ниже 15%, однако добиться этого будет не так то просто - необходимы дальнейшие переговоры.

Например, представители Ирландии, присутствовавшие на встрече в качестве наблюдателей, призвали учитывать интересы всех стран. Эта страна является одной из самых популярных гаваней для транснациональных компаний: ставка на корпоративный доход там составляет 12,5%, но с учетом всевозможных вычетов может опускаться до 4%. Чтобы понять через какие трудности предстоит пройти странам, достаточно вспомнить о том, что даже среди стран Евросоюза есть разные условия для компаний. Ставки варьируются от 31,5% в Португалии до 9% в Венгрии.

Главными выгодополучателями станут страны, вроде США, откуда родом большинство транснациональных компаний. По идее фирмы должны перестать метаться между юрисдикциями и больше платить в "родные бюджеты". Главные проигравшие - Ирландия, Сингапур, Швейцария и прочие страны, в которых регистрировались ради привлекательных ставок", - говорит Сергей Родлер, аналитик TeleTrade.

Будут платить

Стоит отметить, что мировые гиганты уже заявили, что не против новых правил налогообложения.

О готовности отчислять 15% в стране получения прибыли заявили, в частности, в Facebook.

В компании Amazon также отметили, что унификация налоговых схем принесет "дополнительную стабильность".

Google официально заявила, что поддерживает действия по модернизации международных налоговых правил, и добавила, что рассчитывает на скорейшую ратификацию нового соглашения.

"Вопрос уклонения от уплаты налогов транснациональных компаний обсуждается очень давно на глобальном уровне. Если страны имплементируют новые нормы в свое законодательство, то это действительно не позволит корпорациям уклонятся от налога на прибыль в стране, где была предоставлена услуга. Хотя на самом деле очень тяжело отследить, какие именно услуги были предоставлены на территории той или иной страны и какая конкретно прибыль там была получена. Фактически, чтобы мониторить эту информацию, нужно полностью отменять банковскую тайну", — говорит Нина Бец, руководитель практики налогового права юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

"Внесем изменения в Налоговый кодекс"

По словам Олега Пендзина, главная цель "Большой семерки" - чтобы компании-гиганты платили налоги в их странах. Но в теории они заинтересованы, чтобы налоговое законодательство унифицировало как можно больше стран - чтобы сузить международным корпорациям поле для налогового маневра.

Это значит, что в теории на свою часть денег от этого пирога может рассчитывать и Украина. Пока неясно, о каких именно суммах может идти речь, но в любом случае это миллиарды гривен в год.

"Сейчас мы видим просто стратегическую договоренность, соглашение, о конкретных механизмах реализации этого решения информации нет. Налоговые системы разных стран сильно разнятся между собой, и поэтому для унификации в глобальном масштабе нужны будут какие-то новые, гибридные правила, на выработку которых понадобится нескольких лет.

В то же время в Украине уже есть ряд механизмов, которые достаточно давно созданы для того, чтобы налог на прибыль, полученную на нашем рынке, платился у нас. Другое дело, что эти механизмы толком не работают, и на рынках, где сейчас оперируют глобальные компании, это особенно хорошо видно. Сейчас международные корпорации избегают оплаты налога на прибыль в Украине условно легально, то есть путем применения законных способов.

Страны G7 фактически заявили о том, что у них та же ситуация - но только на рынке, где доминируют интернет-гиганты. Поэтому для начала нашей налоговой службе нужно научиться работать с уже существующими инструментами. А если договоренность G7 будет реализована, то Украине нужно будет внести изменения в Налоговый кодекс, технически это проблемой быть не должно", — рассказал нам Андрей Холодов народный депутат, заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Как говорит экономист Алексей Кущ, общий настрой стран-лидеров на закручивание налоговых гаек означает, что течения по либерализации налогового законодательства сойдут на нет, в том числе в Украине.

"То есть мы не сможем снижать налог на прибыль или, к примеру, заменить его налогом на выведенный капитал, хотя такие идеи были", - отмечает Кущ.

"Решение G7 о налоге на прибыль для технологических транснациональных компаний. Не менее 15% при рентабельности до 10%. Внезапно-шокирующе ни слова о налоге на выведенный капитал", - иронизирует в своем Telegram глава профильного парламентского комитета Данил Гетманцев, который и ранее относился к идее налога на выведенный капитал достаточно скептически.

По словам главы секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрея Забловского, пока эти договорённости по налогам ещё окончательно не оформлены.

"Ставка налога обсуждается на уровне не менее 15%, но финальных договорённостей по цифре тоже ещё нет. В целом глобальный налог нацелен на то, чтобы уравнять налоговые правила игры транснациональных компаний за счёт введения унифицированной ставки корпоративного налога в разных юрисдикциях. Учитывая, что многие страны уже ввели собственные местные налоги для подобного рода компаний, в том числе недавно и Украина, это может потребовать в будущем унификации налогового законодательства также на национальном уровне", - говорит Забловский. То есть, странам придется пересматривать свои запросы к транснациональным корпорациям - сколько они в итоге хотят получать.

В то же время, по словам Куща, особых денег для Украины соглашение "Большой семерки" не принесет.

"Все идет к тому, что прибыль техногигантов осядет на больших рынках. Украине же будет сложно администрировать этот налог, придется тратить немало средств на аудиторов и юристов. В итоге может оказаться так, что шкурка выделки не стоит", - говорит Кущ.

Если же налоговое давление на международные корпорации вырастет, а к этому все идет, то заплатит в итоге потребитель, - считает Олег Пендзин.

"Компании тут же заложат свои увеличившиеся расходы в ценники, и в итоге подорожает их продукт, то есть, контент - программное обеспечение, книги, музыка, фильмы, реклама. В том числе, дороже придется платить и украинцам", - отметил Пендзин.

"Не думаю, что данное решение принесет Украине существенную пользу. Во-первых, пропадет возможность снизить налоговую ставку ниже 15% и тем самым стимулировать развитие бизнеса внутри страны. Во-вторых, корпорации будут вынуждены компенсировать новые издержки за счет потребителей: стоимость контента и прочей продукции возрастет. Пока конкретика по "эпохальному" решению отсутствует, но вполне может оказаться, что потенциальное увеличение притока денег в казну окажется меньше, чем расходы, связанные с отслеживанием денежных потоков корпораций", - подытожил Сергей Родлер.