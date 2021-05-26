Парень в Запорожье угрожал взорвать ТРЦ и требовал вертолет с миллионом долларов, но согласился и на $15 тыс

В Запорожье парень в состоянии алкогольного опьянения угрожал взорвать ТРЦ, если ему не дадут вертолет и миллион долларов.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Запорожской области.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, горожанин сообщил, что торговый центр "Украина" заминирован. Угрожая взрывом, он потребовал получить миллион долларов США и вертолет", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 5 июня после 20:30. Мужчина заявил, что заминировал торговый центр "Украина", расположенный на центральном проспекте Запорожья. За не осуществление взрыва, он требовал 1 млн долларов и вертолет.

В результате спасатели эвакуировали около 400 человек, проверили помещение и прилегающую территорию. Информация о минировании не подтвердилось.

Полиция выяснила, где живет лжеминер, который во время переговоров, уже соглашался на 15 тыс. долларов.

Злоумышленником оказался житель Запорожья 2000 года рождения. Его задержали в квартире, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.