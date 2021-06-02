Подать на Киев в международный суд из-за прекращения поставок воды на полуостров хотят в Крыму

"Власти" неподконтрольного Украине Крыма заявили, что готовы обращаться в международный суд по правам человека из-за прекращения поставок воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу.

Об этом о ссылкой на члена "парламента" полуострова Ефима Фикса пишет издание "Крим.Реалии" в понедельник, 7 июня.

"Мы идем по своему направлению, направили обращение в следом России, уже назначены следственные, которые занимаются этим делом, уже есть поручение о проведении экспертиз. Если потребуется, будем обращаться в международный суд по правам человека из геноцид по отношению к крымчанам", - цитирует издание Фикса.