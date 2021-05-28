Путин и председатель Евросовета обсудили Украину

В понедельник, 7 июня, председатель Европейского совета Шарль Мишель поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону.

Они обсудили Украину, инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске. Кроме того Шарль Мишель и российский лидер говорили о пандемии Covid-19 и о двусторонних отношениях.

Об этом говорится в пресс-релизе Евросовета.

"Во время звонка президент Европейского Совета подтвердил неизменную поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и подчеркнул долю ответственности России за полное выполнение Минских соглашений", - говорится в заявлении.

Также участники разговора затронули тему недавнего инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске.

"Обсуждалась также ситуация в Беларуси. Президент Европейского Совета подтвердил оценку ЕС принудительной посадки самолета Ryanair белорусскими властями и проинформировал о санкциях, введенных Европейским Союзом после инцидента.

Мишель подчеркнул, что властям Беларуси необходимо освободить политических заключенных, прекратить репрессии и насилие и начать всесторонний национальный диалог. Россия может сыграть важную роль в поддержке мирного урегулирования кризиса", - добавили в сообщении.

Кроме того, председатель Европейского совета заявил, что отношения между РФ и ЕС сейчас находятся в плохом состоянии.

"Председатель Мишель пояснил позицию Европейского совета по поводу отношений России и ЕС (...). Отношения между сторонами находятся в плохом состоянии. Такая ситуация, равно как и дальнейшее ухудшение отношений, не выгодны ни одной из сторон", - говорится в сообщении.

Шарль Мишел и Путин также обменялись мнениями о Ливии, армяно-азербайджанском конфликте, о пандемии коронавируса, вакцинах и других проблемах.