Большая посадка деревьев Зеленского связана с открытием рынка земли и обойдется стране в несколько миллиардов

Сегодня, 7 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сохранении и восстановлении лесов. Согласно программе за три года должны высадить миллиард деревьев.

"Страна" узнала в какую сумму может обойтись посадка миллиарда деревьев.

Директор Богатырского лесного хозяйства Олег Пономаренко говорит, что стоимость проекта составит 2-3 миллиарда гривен.

"На ценообразование влияет много факторов: где сажать, что сажать, кто это будет делать, и какой размер саженца. Цена одного дерева может достигать и несколько тысяч гривен. Если говорить конкретно про создание лесных насаждений, один гектар, с работой, обходится около 12 тысяч гривен. На одном гектаре мы садим около 5 тысяч деревьев. В среднем получается 2-2,5 гривен за одно дерево. Таким образом, посадка одного миллиарда деревьев обойдёшься около 2-3 миллиардов гривен. Но это если считать по расчетам нашего лесхоза. Я знаю, что есть хозяйства где одно дерево обходится в 3-4 гривни", - рассказывает Пономаренко.

По словам главы Семёновского лесного хозяйства Эдуарда Орлова, инициатива президента расширить лесной фонд на 1 миллион гектар и посадить один миллиард деревьев связана с созданием рынка земли.

"В первую очередь это связанно с изменением целевого назначения сельскохозяйственных земель. С принятием закона о рынке земли много земель, которые ранее были сельскохозяйственного назначения, будут уже не интересны как сельхозземли из-за непригодности для ведения сельского хозяйства. Такие земли нужно будет переводить под лесные фонды, а соответственно сажать на них деревья. По нашим подсчетам, таких земель в Украине более 300 тысяч гектар. Исходя из практики нашего лесного хозяйства, посадка одной сосны обходится от 2 до 3 гривен, дуб ещё дороже. Также нужно учитывать, что из посаженных 5 тысяч деревьев на гектаре, через 50-70 лет остаётся 600-800 деревьев",- сообщил эксперт.