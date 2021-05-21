О резком улучшении ситуации с коронавирусом в Украине Шмыгаль рассказал Зеленскому

Все области Украины сейчас находятся в "желтой" карантинной зоне. Количество занятых коек в стационарах уменьшилось на 32% по сравнению с прошлой неделей и составляет 11 294.

Число активных больных за неделю снизилась почти на 38% - сейчас болеют 81927 человек. Наблюдается также снижение количества госпитализированных и летальных случаев.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании в Офисе президента Украины в понедельник, 7 июня, сообщается на сайте главы государства.

"Наращиваются темпы вакцинации населения против Covid-19. Всего за неделю привито 240 543 человека. Всего в Украине проведено 1388124 прививки против коронавирусной болезни. Первую дозу получили уже 1 241 006 человек, завершили вакцинацию 147 118", - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, благодаря открытым в десяти городах Украины центрам вакцинации, в течение выходных вакцинировались почти 65 000 человек.

"Мы планируем в дальнейшем расширять кампанию по вакцинации, поэтому призываю местные власти способствовать открытию таких заведений в регионах", - заявил Денис Шмыгаль.

Также сообщается, что власти выплатили материальную помощи в размере восьми тысяч гривен ФОПам и работникам малых предприятий, деятельность которых пострадала от введения карантина в апреле 2021 года, на сумму 1,4 миллиарда гривен.

"Средства получили 175 000 человек. Всего было зарегистрировано почти 340 000 заявок на получение такой помощи, остальные заявители начнут получать выплаты с 7 июня", - говорится в сообщении.