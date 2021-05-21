Разбивали сырые яйца об голову. В центре Киева подростки поиздевались над девочкой и выложили видео в сеть

В Киеве на Почтовой площади подростки избили 12-летнюю девочку и выложили видео издевательств в соцсети.

Её семь раз ударили по голове, результате школьница получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Подростки разбивали сырые яйца об голову девочки и унижали.

Об этом сообщила мать пострадавшей Дарья Судакова на своей странице в Facebook.

"Во вторник, 25 мая, моя 12-летняя дочь Катя поехала гулять со своими знакомыми на Почтовую площадь. Я не запрещаю своей дочери общаться с другими подростками, но никогда не могла подумать, что это общение причинит ей столько зла. Около 15:30-15:45, ее знакомые решили разбить сырые яйца об её голову, обижая и унижая публично. Её семь раз ударили по голове и, к счастью, она смогла добраться домой и лечь спать", - написала мать девочки.

По словам матери, ее старший сын показал соответствующее видео, которое начали рассылать по разным каналам. В нем подростки, которые поиздевались над девочкой хвалились публичным буллингом и нападением.

"Как оказалось, шесть подростков договорились заранее, купили яйца и позвали Катю гулять. Когда они встретились, то отобрали у неё телефон, начали унижать и напали, параллельно снимая всё происходящее на свои телефоны. Видео закинули позже в социальные сети. У неё зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга", - добавила мама девочки.

По её словам, сейчас с дочерью работает психолог, она восстанавливается в домашнем режиме. При это девочка до сих пор продолжает получать угрозы.

"Я хочу справедливости в правовом поле, публичных извинений от каждого участника, даже тех, кто просто смотрел, а также моральной компенсации. Также я хочу чтобы полиция сделала свою работу и обеспечила неотвратимость наказания для всех виновных. Заявление подано в полицию 27 мая", - добавила Дарья Судакова.

Мама пострадавшей девочки также опубликовала видео и просит идентифицировать всех участников инцидента.