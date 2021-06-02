Кабмин смягчил карантин в Украине

Кабинет министров Украины в понедельник, 7 июня, опубликовал изменения, внесенные в его же "карантинное" постановление № 1236 от 9 декабря 2020 года.
Документ выложен на правительственном портале.
Согласно постановлению, теперь в Украине разрешены:
- круглосуточная работа заведений общепита, при этом расстояние между столиками уменьшено с двух до 1,5 метров;
- работа развлекательных заведений и ночных клубов;
- проведение концертов и массовых мероприятий вновь разрешены, однако пускать туда будут по предъявлению отрицательного ПЦР-теста либо сертификата о вакцинации (нормы физического дистанцирования требовать соблюдать больше не будут).
Кроме того, сотрудники мест проведения массовых мероприятий тоже должны иметь отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена к коронавирусу, которое проведено не более чем за 72 часа до проведения мероприятия.
Также правительство отменило шахматную рассадку в кинотеатрах отменяется. Вместо этого вводится правило "два ряда заполнены, один пустой". То есть увеличена норма заполнения залов с существующих 50% до двух третей имеющихся мест. Для мероприятий, билеты на которые уже продаются с шахматным размещением, оставлена возможность их провести в том варианте, в котором они уже вышли в продажу.