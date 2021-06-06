В Италии задержали группу неонацистов, в составе которой была Мисс Гитлер-2019

После того, как в Италии группа парламентариев предложила сделать песню партизан "Белла, чао" гимном освобождения страны от фашизма, полиция предотвратила теракт на базе НАТО в стране.

Атаку планировала осуществить правая экстремистская группировка под названием "Римский арийский орден". Об этом передает Politico.

Карабинеры изъяли у членов ордена фотографии Адольфа Гитлера, свастики и книгу со списком еврейских фамилий во время скоординированных рейдов в домах 12 предполагаемых членов группировки, группы сторонников превосходства белой расы, вдохновленной нацистами. А одна из обвиняемых была признана даже победительницей онлайн-конкурса красоты "Мисс Гитлер" в 2019 году, назвав себя мисс Евой Браун.

Расследование по этой группировке началось в 2019 году, как часть более широкой спецоперации против ультраправых движений. В полиции заявили, что "Римский арийский орден" "занимался публикацией расистского и дискриминационного контента, вдохновленного нацистами".

Спецгруппа полиции сосредоточилась на обмене экстремистских материалов на страницах Facebook и в сообществах VK, где члены группы подстрекали к совершению насильственных действий против евреев и мигрантов.

Полиция провела задержания после доступа к группе в мессенджере WhatsApp под названием Judenfrei League - "judenfrei" - это термин, который нацисты использовали для описания территорий, "очищенных" от евреев во время Холокоста. Члены группы делились инструкциями о том, как производить самодельные взрывчатые устройства, чтобы атаковать одну из баз НАТО.