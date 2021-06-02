Появились фото спецоперации СБУ по задержанию в Киеве торговцев оружием из зоны ООС

Охранник одного из киевский ТРЦ, которого недавно поймали на торговле оружием, продавал взрывчатку и боеприпасы из зоны ООС.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр СБУ в Киеве и области.

Киевлянин, который работал охранником, вместе с сообщником наладили канал поступления огнестрельного оружия и взрывчатки, использовавшихся на Донбассе в зоне ООС. Через личные контакты мужчины подыскивали оружие, патроны к нему и боеприпасы, чтобы продавать их в столице.

Правоохранители задокументировали несколько фактов сбыта средств поражения. Злоумышленника - охранника одного из столичных ТРЦ - задержали во время сбыта очередной партии оружия. Всего мужчина продал два боевых пистолета - ПМ и "наган" - 70 патронов к ним, пластическое взрывчатое вещество с запалами и детонирующий шнур за 1,8 тысяч долларов.

По оперативной информации, потенциальных покупателей оружия организатор преступной схемы подыскивал через личные связи, в том числе в криминальной среде.

В ходе одновременных обысков в помещениях и автомобилях злоумышленника и его сообщника на территории Киевской и Житомирской областей правоохранители изъяли более 100 патронов различного калибра, в том числе осколочные боеприпасы к подствольному гранатомету.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) задержанным сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.





