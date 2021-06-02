Завершение строительства "Северного потока - 2" свершившимся фактом назвал Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказ вводить санкции против компании - оператора "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG может быть пересмотрен.

Также глава Госдепа назвал реализацию проекта газопровода свершившимся фактом и сообщил, что США и Германия обсуждают возможное возмещение для Украины потери транзитных платежей.

Об этом Блинкен сказал во время слушаний в Комитете по международным делам Палаты представителей, которые транслировал сайт c-span.org.

"Мы выпустили решение об исключении из санкций для Nord Stream 2 AG и ее гендиректора в связи с вопросом национальной безопасности. Это решение может быть пересмотрено", - сказал Блинкен.

По его словам, Вашингтон так поступил, потому что к моменту, когда новая администрация получила полномочия, проект газопровода был завершен на 90%. Учитывая почти завершенное строительство, в Госдепартаменте США пришли к выводу, что санкции против Nord Stream 2 AG не помешали бы России достроить трубопровод.

"В практическом плане физическое завершение строительства трубопровода было, мне кажется, свершившимся фактом", - заявил госсекретарь США.

Что касается Nord Stream 2 AG, то освобождение от санкций этой компании "может быть отменено", подчеркнул глава Госдепа.