В Беларуси ужесточили уголовную ответственность по 70 видам преступлений

Официальный Минск ужесточает законодательство за нарушения действующих законов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об ужесточении уголовной ответственности, например в сфере противодействия экстремизму, реабилитации нацизма и порядке проведения массовых мероприятий.

Об этом передает Телеграм-канал РИА Новости.

Документ вводит ряд новых статей в Уголовный кодекс и исключает 10 старых статей. В целом пересмотрены санкции порядка 70 составов преступлений.

Вводится уголовная ответственность за:

▪️ участие, склонение к экстремистской деятельности, подготовку и обучение, а также финансирование (раньше наказывались только организация и руководство)

▪️ неоднократное нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия (до трех лет)

▪️ распространение владельцем интернет-ресурса запрещенной информации, совершенное в течение года после привлечения к административной ответственности

▪️ незаконные сбор и распространение персональных данных

▪️ разглашение данных лица в связи с его служебными обязанностями (до пяти лет)

Усилена ответственность за:

▪️ убийство сотрудника милиции

▪️ сопротивление лицам, охраняющим общественный порядок

▪️ насилие либо угрозу его применения в отношении таких лиц, а также судей

▪️ публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей либо его близких

Указ Лукашенко опубликован во вторник. Его положения вступят в силу через три месяца.