В Беларуси ужесточили уголовную ответственность по 70 видам преступлений

Официальный Минск ужесточает законодательство за нарушения действующих законов.
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об ужесточении уголовной ответственности, например в сфере противодействия экстремизму, реабилитации нацизма и порядке проведения массовых мероприятий.
Об этом передает Телеграм-канал РИА Новости.
Документ вводит ряд новых статей в Уголовный кодекс и исключает 10 старых статей. В целом пересмотрены санкции порядка 70 составов преступлений.
Вводится уголовная ответственность за:
▪️ участие, склонение к экстремистской деятельности, подготовку и обучение, а также финансирование (раньше наказывались только организация и руководство)
▪️ неоднократное нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия (до трех лет)
▪️ распространение владельцем интернет-ресурса запрещенной информации, совершенное в течение года после привлечения к административной ответственности
▪️ незаконные сбор и распространение персональных данных
▪️ разглашение данных лица в связи с его служебными обязанностями (до пяти лет)
Усилена ответственность за:
▪️ убийство сотрудника милиции
▪️ сопротивление лицам, охраняющим общественный порядок
▪️ насилие либо угрозу его применения в отношении таких лиц, а также судей
▪️ публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей либо его близких
Указ Лукашенко опубликован во вторник. Его положения вступят в силу через три месяца.