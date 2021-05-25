Мужчина в Киеве нашел объявление в интернете и отдал мошеннику двадцать тысяч долларов в обмен на сувениры

В Киеве следователи задержали и объявили подозрение мужчине, который по данным следствия, под предлогом якобы "выгодного" обмена валюты, мошеннически взял более чем полмиллиона гривен.

Рекламные объявления о своих услугах он давал в интернете.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Так, потерпевший от его действий до того в интернете нашел объявление об обмене валюты по выгодному курсу и договорился о встрече с курьером. Во время операции нарушитель обменял настоящие деньги на сувенирные и попытался убежать. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В полиции Киева от мужчины поступило сообщение о том, что неизвестный на улице Ярославской мошенническим путем завладел 20 000 долларов США. Для установления обстоятельств происшествия на место прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники криминальной полиции.

Правоохранители пообщались с заявителем и установили, что он через объявление в интернете нашел выгодный для себя курс про обмен иностранной валюты на национальную и договорился с фигурантом о встрече. Через некоторое время нарушитель приехал на согласованное место на такси и для совершения сделки пригласил потерпевшего в салон автомобиля, где обменял 20 000 долларов США на сувенирные деньги, после чего с наличными в руках бросился наутек.

Работники сектора криминальной полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, с помощью которых установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний уроженец Винницкой области, который ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины, и суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Сейчас усилия правоохранителей направлены на установление других участников, причастных к данной противоправной деятельности.