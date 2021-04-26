Пощечину от мужчины получил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину во время своего визита в город Дром в рамках турне по стране. Инцидент произошел во вторник, 8 июня и попал на видео, на котором можно рассмотреть, как глава государства в сопровождении охраны подошел к собравшимся за оградой людям. Макрон пожал руку одному из мужчин, но тот внезапно размахнулся другой рукой и дал президенту пощечину.

Покидая школу при отеле в Tain-l'Hermitage (Drôme), около 13:40, Эммануэль Макрон сел в свой автомобиль, чтобы добраться до центра города Валенсия и пообедать в ресторане на террасе. Однако он решил выйти из авто раньше, чтобы поприветствовать собравшихся людей. Именно там один из присутствующих и ударил президента по лицу. По предварительным данным, после нападения были задержаны два человека, пишет Le Figaro.

Известно, что в Дром Макрон с официальным визитом, чтобы проинспектировать местные заведения и встретиться с представителями гостинично-ресторанного бизнеса.

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