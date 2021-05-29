В Приватбанке пригрозили что будут блокировать детские карточки

Государственный Приватбанк потребовал от родителей несовершеннолетних детей, открывших у него карточные счета, предоставить идентификационные коды (идентификационный номер налогоплательщика, ИНН) своих чад.

При этом банк пригрозил, что без ИНН ребенок не сможет пользоваться картой.

По сути, речь идет о блокировке счета со средствами на нем.

Это следует из информационной рассылки, которую Приватбанк провел сегодня в системе Приват-24 родителям детей. Письма пришли тем, кто выпускал своим отпрыскам карты "Юниора". Это детские карты, которые взрослые выпускают для своих чад, они привязаны к счетам родителей/опекунов.

"Если вы не предоставите идентификационный налоговой номер ребенка, банк не сможет обслуживать Карту Юниора, то есть ребенок не сможет ею пользоваться", — говорится в сообщении банка, которое получила мать 7-летнего ребенка.