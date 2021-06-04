 

Что изменили в криминальном мире санкции СНБО против воров в законе

События Сегодня, 20:4836
Что изменили в криминальном мире санкции СНБО против воров в законе

На днях секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в Украине не осталось ни одного вора в законе. 

"Страна" уже писала о том, что эта информация не соответствует действительности: несколько отечественных воров, которые попали в санкционные списки, продолжают жить в стране.

Есть проблемы и с другими ворами: например, на днях на Львовщине суды выпустили на свободу задержанных СБУ 28 мая во Львовской области воров в законе Виктора Панюшина по кличке Витя Пан и Реваза Катамадзе по кличке Магало. У обоих оказались документы, позволяющие им жить в Украине. То есть по факту попадание в списки СНБО еще не означает выдворение из страны.

Как видим, суды, мягко говоря, игнорируют решения Совета национальной безопасности.

Но даже если когда-нибудь Украине и удастся выдворить всех без исключения воров в законе, криминальная ситуация от этого вряд ли изменится. Так как воры еще со времен советской власти освоили популярные ныне методики "дистанционки" и "удаленки".

"Необходимо ломать на корню криминальную систему, которая сложилась в Украине. Так как воры, даже если их выдворяют из страны, управляют криминалитетом дистанционно, через своих смотрящих", - говорит "Стране" экс-заместитель главы Нацполиции, генерал второго ранга Вячеслав Аброськин.

В странах СНГ своеобразный институт смотрящих – полномочных представителей воров в законе - сложился десятилетия назад, еще при Советском Союзе. Первые смотрящие появились в местах лишения свободы. В случае, если в тюрьме или колонии временно отсутствовал вор в законе, находившиеся на свободе воры назначали своих заместителей.

Для этого в тюрьму отправляли с этапом письмо (маляву), в котором определенному заключенному давались все полномочия "врио" вора. То бишь, главного от воров по этому месту лишения свободы. Позже система распространилась повсеместно: смотрящих начали назначать не только по тюрьме, но и по корпусу, и по "хате" - тюремной камере.

В обязанности смотрящего прежде всего входило поддержание "черного хода" в колонии или СИЗО. То есть соблюдение неписаных воровских традиций. Также смотрящие должны были решать конфликты среди заключенных и, неофициально, быть переговорщиками с администрацией исправительного учреждения. Так как во всех украинских исправительных учреждениях администрация неофициально поощряет эту систему, имея гарантии спокойствия и негласного контроля над контингентом через тех же смотрящих.

Но самое главное – смотрящие собирали добровольные взносы на общак - тайную кассу тюрьмы или СИЗО. Изначально общаки были своеобразными кассами взаимопомощи заключенных. Но уже к середине 1990-х стали мощным источником прибыли для воров – "Страна" уже писала, что каждая тюрьма или СИЗО в Украине дает лидерам криминальных сообществ от трехсот тысяч гривен ежемесячно.

Исключение составляет лишь Харьковская область, в которой почти все колонии и изоляторы красной масти (то есть контролируются администрацией). 

Но и в "красных" колониях есть общаки – разница заключается лишь в том, что эти общие кассы держат так называемые "козлы", то есть заключенные, которые сотрудничают с администрацией.

Еще в начале 90-х смотрящие от воров появились и на свободе. С распадом СССР правоохранительная система фактически тоже развалилась, в том числе и на местах. Красно место пусто не бывает - организованный криминалитет подобрал власть в регионах просто с пола. Поэтому даже в организованной традиционной преступности появился кадровый голод, прежде всего на представителей воров в регионах.

Первое время смотрящими по регионам становились бывшие заключенные в этом ранге, которые выходили на свободу. Но скоро и этого оказалось мало. Поэтому воры пошли на беспрецедентный шаг, начав назначать смотрящими даже тех, кто никогда не отбывал наказание в колонии. Главным условием оказалась способность смотрящего приносить прибыль – собирать деньги с обложенного данью мелкого криминалитета и полулегального бизнеса.

Вполне логично, что в скором времени "должность" смотрящего по тюрьме или по городу стало возможным приобрести. Собственно, купить должность смотрящего в наши дни можно даже по СИЗО, как уже писала о таком случае "Страна".

Интересно, что со временем институт воровских смотрящих стал своеобразным криминальным социальным лифтом. Из числа смотрящих по регионам, даже никогда не отбывавших срок в колонии, появилась возможность вырасти до коронованного вора. Таких воров в Украине несколько. Самые известные из них – лишенный этого титула Андрей Недзельский по кличке Неделя и глава днепровского криминального клана Сергей Олийник по кличке Умка.

Раньше не отбывавших срок в тюрьме воров называли апельсинами. Но времена меняются, воровские традиции – тоже. Источники "Страны" в криминальной среде утверждают, что получить титул вора сейчас можно при нескольких условиях.

"Раньше автоматически означало, что человек не может стать вором, если никогда не отбывал срок, причем сидеть надо было не год и не два, а несколько раз. Также был отказ, если претендент служил в армии и имеет семью. Сейчас для того, чтобы претендовать на титул вора, надо иметь вес и авторитет в криминальной среде региона и регулярно вносить крупные суммы в общак. Как правило, такими претендентами становятся бывшие лидеры бригад "спортиков", или "комсомольцев" - бандитов из волны 90-х годов. Никого уже не волнует, служил ли будущий вор в армии, есть у него жена и дети, сидел ли он хоть месяц. Главное - это деньги. Титул вора стоит от миллиона долларов и выше, в зависимости от авторитетности воров, которые рекомендуют кандидата", - рассказал источник "Страны" в криминальных кругах.

Впрочем, по мнению полицейских, многие кандидаты на титул вора сейчас особо не рвутся его получать. А самой востребованной позицией среди криминального топ-менеджмента в Украине станет, как и в 90-е годы, институт смотрящих - людей, которые будут контролировать на местах процессы от имени уехавших в эмиграцию воров.

"В ближайший год не стоит ожидать, что кого-то коронуют в Украине. Многие претенденты на этот титул выжидают время. Теперь титул вора может помешать. Но на криминальную ситуацию это не влияет, покойный Лоту Гули через смотрящих вполне успешно рулил всеми азербайджанскими общинами во всем СНГ. Сейчас в Украине смотрящих от воров более сотни. Бороться с этим можно. Но только в том случае, если по-настоящему заработает закон о ворах при условии профессиональной работы следственных органов. Так как для их ликвидации нужно доказать в суде, что они являются представителями воров и выполняют функции заместителей лидеров криминалитета", - добавил высокопоставленный полицейский в аппарате Нацполиции.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Данилов, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Данилов уверяет, что в Украине не осталось
Данилов уверяет, что в Украине не осталось "воров в законе"
4-июн-2021, 17:45
Как кланы Закарпатья ведут битву за контроль над наркотиками и контрабандой
Как кланы Закарпатья ведут битву за контроль над наркотиками и контрабандой
31-мая-2021, 11:57
"Воров в законе" Умку и Лашу Свана задержала полиция
20-мая-2021, 10:08
Что говорит криминалитет о санкциях против воров в законе
Что говорит криминалитет о санкциях против воров в законе
16-мая-2021, 15:29
Санкции против сотен воров в законе ввёл СНБО
Санкции против сотен воров в законе ввёл СНБО
14-мая-2021, 19:07

Последние новости

20:48
События
Что изменили в криминальном мире санкции СНБО против воров в законе
20:46
Политика
Что делать после окончания строительства "Северного потока-2" решают в США
20:43
Экономика
К росту в ожидании восстановления спроса вернулись мировые цены на нефть
20:42
События
Убить свою тещу, повредив тормоза в автомобиле пытался стоматолог из Киева
20:39
События
В США от уплаты налогов уклонялись Сорос и Маск
20:37
Экономика
Еще ближе к отметке 27 грн/$ стала гривня на межбанке
17:35
События
В Приватбанке пригрозили что будут блокировать детские карточки
17:33
События
Зеленский предложил построить 1551 новый парк в Украине
17:30
События
Пощечину от мужчины получил Макрон
15:49
События
Британка за три года пешком дошла из Киева до Уэльса
15:47
События
В Киеве на столичном Печерске произошел дорожный конфликт, который закончился поножовщиной: водитель эвакуатора получил ранение
15:43
События
Минэкологии заявило что 80% саженцев в рамках "миллиарда деревьев Зеленского" обречены на смерть
15:40
Политика
Опрос показал что больше половины украинцев не хотят что бы Зеленский шел на второй срок
15:38
События
Как в Украине ослабили карантин и какие регионы переведут в "зеленую" зону
15:35
Политика
Новые сроки запуска ковид-сертификатов в Украине назвали в Кабмине
15:33
События
На Прикарпатье эвакуируют местных жителей из-за взрыва газопровода
15:31
События
Сохранить торговлю с Россией, несмотря на конфликт на Донбассе пообещали в Кабмине
11:58
События
Мужчина в Киеве нашел объявление в интернете и отдал мошеннику двадцать тысяч долларов в обмен на сувениры
11:54
События
Родственники умершего на улице рома в Запорожье едва не линчевали медиков, которых спасла полиция
11:48
События
В Беларуси ужесточили уголовную ответственность по 70 видам преступлений

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 июня 20214629
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 июня 20213233
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 июня 20212050
"Ты же Оболонский, куда ты прешься?". Почему Шуфрич послал Тищенко с трибуны Рады на венгерском языке1204
В Украину возвращается циклон с дождями и грозами928
В Китае назвали два сюрприза от Путина перед встречей с Байденом378
Шашлычное пати Зе и журналистов вызвало критику. На неё ответил Гордон365

Досуг

Недвижимость в Испании: почему это хорошее вложение средств
Недвижимость в Испании: почему это хорошее вложение средств
В последнее время спрос на недвижимость в Испании активно возрастает. Если вы решили инвестировать именно в данную область, это будет очень хорошим вложением. Почему можно так сказать?
Сегодня, 21:0017
Загадочный второй элемент: что входит в классический женский костюм?
Загадочный второй элемент: что входит в классический женский костюм?
На сегодняшний день модные дома предлагают безумное количество костюмов для работы, путешествий, отдыха вечером, прогулок днём и т.д. В ассортименте, как правило, бывают различные комплекты с шортами, юбками и брюками.
Сегодня, 17:1760
Отзывы Zeusdoc о том как уехать в Чехию на ПМЖ русским и украинцам?
Отзывы Zeusdoc о том как уехать в Чехию на ПМЖ русским и украинцам?
Если хочется путешествовать без препятствий и жить заграницей, специалисты Zeusdoc предлагают гражданство ЕС. Среди стран с простой процедурой регистрации и получения гражданства выделяют Румынию.
Сегодня, 12:1192
Тепловизор для охоты. Какой выбрать?
Тепловизор для охоты. Какой выбрать?
Тепловизор - это светооптическое устройство, способное преобразовывать тепловую энергию, выделяемую живыми существами и предметами, в изображение. Все объекты, оказавшиеся в поле зрения тепловизора, отображаются на дисплее.
Сегодня, 11:0182
Преимущества жидких обоев: использование в интерьере
Преимущества жидких обоев: использование в интерьере
Жидкие обои появились не так давно, но практически сразу стали популярными у дизайнеров. Это уникальный материал, с помощью которого можно отделывать не только стены, но и потолки.
Вчера, 18:35164
Какие запчасти на газовые котлы можно купить в Украине
Какие запчасти на газовые котлы можно купить в Украине
Запчасти для газовых котлов покупают, чтобы запустить отопление после поломки, или же для плановой замены во время технического обслуживания. Чем дольше служит котел, тем выше вероятность выхода из строя того или иного модуля или детали.
Вчера, 18:28126

События

Что изменили в криминальном мире санкции СНБО против воров в законе
Что изменили в криминальном мире санкции СНБО против воров в законе
На днях секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в Украине не осталось ни одного вора в законе.
Сегодня, 20:4844
Убить свою тещу, повредив тормоза в автомобиле пытался стоматолог из Киева
Убить свою тещу, повредив тормоза в автомобиле пытался стоматолог из Киева
Прокуратура сообщила 33-летнему столичном врачу-стоматологу подозрение в еще одном покушении на убийство.
Сегодня, 20:4237
В США от уплаты налогов уклонялись Сорос и Маск
В США от уплаты налогов уклонялись Сорос и Маск
Во время журналистского расследования выяснилось, что в течение последних пятнадцати лет богатейшим людям планетам удавалось избегать уплаты федерального подоходного налога США.
Сегодня, 20:3944
В Приватбанке пригрозили что будут блокировать детские карточки
В Приватбанке пригрозили что будут блокировать детские карточки
Государственный Приватбанк потребовал от родителей несовершеннолетних детей, открывших у него карточные счета, предоставить идентификационные коды (идентификационный номер налогоплательщика, ИНН) своих чад.
Сегодня, 17:3587
Зеленский предложил построить 1551 новый парк в Украине
Зеленский предложил построить 1551 новый парк в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский, который днем ранее предложил посадить миллиард деревьев за три года, выступил с предложение создать в Украине 1551 парк.
Сегодня, 17:3367
Пощечину от мужчины получил Макрон
Пощечину от мужчины получил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину во время своего визита в город Дром в рамках турне по стране.
Сегодня, 17:30110
7 Днів