Свежие данные о числе вынужденных переселенцев в Украине показал Минсоц

Министерство социальной политики Украины обнародовало свежую информацию о том, сколько в стране беженцев от войны, которых официально называют внутренне перемещенными лицами.

Так, по данным на 8 июня в Украине зарегистрировано уже 1 469 676 переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики в социальной сети Facebook.

Из этого общего числа - 1 192 751 это семьи, 195 390 - дети в возрасте до 18 лет, 395 193 человека, это лица трудоспособного возраста и 51 549 человек с особыми физическими потребностями.

Больше всего внутренне перемещенных лиц зарегистрировано в Донецкой области - 513 639 человек, Луганской области - 283 931 человек, в Киевк - 165 369 человек, Харьковской области - 136 429 человек.

Меньше всего беженцев зарегистрировано в Тернопольской области - 2 162 человека, Черновицкой области - 2 416 и Закарпатской области - 3 380 человек.