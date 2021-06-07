 

Как структура "Нафтогаза Украины" платила миллионы лоббистам в США за пиар

События Сегодня, 10:0118
Как структура "Нафтогаза Украины" платила миллионы лоббистам в США за пиар

Одна из громких новостей последних дней – достройка первой нитки газопровода "Северный поток - 2", который станет серьезным конкурентом для украинской газотранспортной системы.

Новый газопровод позволит РФ и Германии избавиться от почти монопольных услуг Украины по транзиту газа, что серьезно изменит геополитический расклад в Европе.

Украинские власти понимают опасность нового газопровода и ведут отчаянную борьбу против его запуска. В ход идут разные средства – от дипломатических нот до угроз взрыва собственной "трубы".

Украинская нефтегазовая монополия "Нафтогаз Украины", в ведении которой находится украинская "труба", тоже ведет борьбу против "Северного потока - 2". Как выяснила "Страна", в США по поручению "Нафтогаза" с российско-германским проектом борется лоббистская фирма из Вашингтона "Йорктаун солюшнз" (англ. Yorktown Solutions LLC).

В конце декабря 2020 года подконтрольная "Нафтогазу Украины" Федерация работодателей нефтегазовой отрасли подписала с Yorktown Solutions договор на пиар-услуги почти на 1 млн долларов США (точная сумма – 960 тыс. долл.).  Услуги будут оказываться в течение всего 2021 года.

"Страна" публикует полный текст договора между украинской государственной нефтегазовой монополией и вашингтонскими лоббистами.

Работа против "Северного потока" – основная

Одной из двух основных целей заказчика по данному договору названо "эффективное устранение угроз", которые создаются на базе проекта "Северный поток - 2". Вторая цель – традиционные для украинской политики ритуальные фразы вроде "интеграции в ЕС", "поддержки реформ" и т. п.:

Как структура "Нафтогаза Украины" платила миллионы лоббистам в США за пиар

То есть борьба с проектом "Северный поток - 2" настолько важна для "Нафтогаза", что выделена отдельно из списка всех остальных задач.

Аналогичный договор действовал на протяжении 2020 года и был заключен между теми же сторонами и на такую же сумму – 960 тыс. долл. США.

Суть обоих договоров состояла в "информировании и привлечении заинтересованных сторон" по важным украинской стороне темам. В реальности, согласно опубликованным отчетам, услуги заключались в размещении публикаций в разных СМИ и соцсетях (в основном американских), а также в проведении email-рассылок и обзвонов американских сенаторов, сотрудников Белого дома и других представителей политической элиты США и ведущих СМИ.

"Нафтогаз Украины" работал со своими вашингтонскими лоббистами и раньше, до 2020 года. В 2017 году с ними был заключен договор на 37 тыс. долл., в 2018 году – на 34,4 тыс.

Ключевое отличие – после прихода к власти Зеленского с 2020 года "Нафтогаз" начал платить в десятки раз больше, и не напрямую, а через "прокладку" в лице Федерации работодателей нефтегазовой отрасли.

Сейчас у Yorktown Solutions идет процесс заключения еще одного договора – на 80 тыс. долл., но уже с другой госкомпанией – "Спецтехноэкспорт", которая занимается экспортом вооружений и военных изделий.

Как "Нафтогаз" контролирует свою "прокладку"

Федерация работодателей нефтегазовой отрасли, которая заключает миллионные контракты на борьбу с "Северным потоком - 2", – довольно необычная организация. Являясь формально общественной и неприбыльной, она проводит мероприятия, выгодные, в первую очередь, руководству "Нафтогаза Украины".

У Федерации всего два учредителя. Это тоже организации работодателей нефтегазовой отрасли – Ивано-Франковская областная и Киевская городская.

Список учредителей Киевской городской организации, в свою очередь, полностью состоит из структур "Нафтогаза Украины": сама государственная монополия, а также ее 100-процентные дочки "Укргаздобыча", "Укртрансгаз", "Укртранснафта" и другие.

Второй учредитель, Ивано-Франковская организация работодателей нефтегазовой отрасли, состоит из АО "Укрспецтрансгаз" (это тоже на 100% дочка "Нафтогаза") и небольшого ООО "ВТЦ Энергия", которой руководит менеджер среднего звена нефтегазодобывающей компании "Укрнафта", подконтрольной олигарху Игорю Коломойскому.

Общая организационная структура Федерации работодателей нефтегазовой отрасли показана на схеме:

Как структура "Нафтогаза Украины" платила миллионы лоббистам в США за пиар

Как видим, Федерация работодателей нефтегазовой отрасли, которая платит миллионы за борьбу против "Северного потока - 2", через одну-две "прокладки" почти полностью подконтрольна государственной нефтегазовой монополии "Нафтогаз Украины".

"Нафтогазом Украины" с марта 2014 по апрель 2021 года руководил Андрей Коболев. На своем посту он "прославился" получением многомиллионных премий, которые затем якобы пересылал своей маме, живущей в США.

В ноябре 2018 года журналисты "Страны" выяснили, что Наталья Коболева живет в северо-западном пригороде Вашингтона – Северной Бетесде (штат Мэриленд). Она проживает в доме площадью 180 м², построенном в 1998 году. По данным сайта, оценивающего американскую недвижимость, стоимость двухэтажного особняка Коболевой в 2018 году равнялась 700 тыс. долларов США.

Как прокладка "Нафтогаза" судилась с Кабмином

Еще Федерация работодателей нефтегазовой отрасли известна тем, что несколько раз подавала в суд на Кабинет министров. Абсурд этой ситуации состоит в том, что иски были фактически поданы в интересах руководства "Нафтогаза Украины" и его наблюдательного совета, против владельца компании – украинского государства в лице Кабмина.

Видимо, как и в случае с оплатой лоббистских услуг в США, руководству "Нафтогаза" было неудобно самим напрямую судиться с правительством, которое на 100 % владеет компанией. Поэтому они нашли обходной путь, подавая иски от имени формально независимой общественной организации.

Так, в мае 2019 года Федерация работодателей подала иск об отмене постановления №226, которым Кабмин пытался возвратить себе контроль над "Нафтогазом", изменив устав компании. Кабмин тогда решил вернуть себе полномочия избирать, отстранять и прекращать полномочия председателя и членов правления, также назначать и. о. председателя правления госкомпании.

Как ни удивительно, но во времена Порошенко государство само отказалось от кадровых полномочий в "Нафтогазе", хотя государству принадлежат 100% акций госмонополии. В 2016 году полномочия по управления государственным "Нафтогазом" фактически были переданы наблюдательному совету, который контролировали иностранцы: четверо из шести членов наблюдательного совета, в том числе его председатель, не имели украинского гражданства.

Апелляционный админсуд закрыл дело по этому иску Федерации работодателей, установив, что вопрос изменения устава находится не в его юрисдикции. Но это случилось в декабре 2019 года, спустя полгода после подачи иска. Что дало бывшему руководству "Нафтогаза" дополнительное время для пребывания на своих должностях.

Еще Федерация работодателей нефтегазовой отрасли в июне 2019 года заблокировала в суде назначение Кабмином представителя государства в наблюдательном совете "Нафтогаза". Это тоже дало возможность бывшему руководству "Нафтогаза" поруководить компанией в нужном им направлении. В итоге Кабмин сам прекратил полномочия представителей в наблюдательном совете "Нафтогаза", и Федерация отозвала свой иск.

И, наконец, третий иск, который Федерация работодателей подала в интересах руководства "Нафтогаза", – это иск об отмене распоряжения Кабмина №461, которым деятельность наблюдательного совета госкомпании была признана неудовлетворительной. Суд первой инстанции отказал Федерации в иске, сообщив, что она не имеет полномочий судиться от имени и в интересах "Нафтогаза". Но Федерация обжаловала это решение, и дело дошло до Верховного суда, где успешно "зависло". В апреле 2020 года высшая инстанция приняла дело в свое производство, и с тех пор никаких дальнейших движений по иску не было.

Как работает закон об иностранных агентах США

Текст договоров о лоббировании в США срыва строительства "Северного потока - 2" стал известен благодаря Закону США о регистрации иностранных агентов (англ. Foreign Agents Registration Act, сокращенно FARA). Тексты договоров, а также отчеты об их исполнении, размещены в свободном доступе.

Закон об иностранных агентах (FARA) был принят в США еще в 1938 году. Он был направлен на предотвращение распространения нацистской пропаганды.

В 1966 году в закон были внесены существенные поправки. Внимание было акцентировано на агентах, фактически работающих с иностранными государствами, которые оказывали влияние на принятие правительственных решений.

По закону FARA, каждое лицо, которое работает с иностранными правительствами, политиками и государственными организациями, обязано регистрироваться в Минюсте США как иностранный агент. Затем агенты каждые полгода должны предоставлять отчет о поступивших на их счета средствах – будь то финансирование со стороны иностранных властей или неправительственных организаций, а также о расходах. 

FARA также требует маркировать пропагандистскую информацию, которая в законе называется "информационные материалы". Такая информация должна сопровождаться пометкой, что она распространяется "от имени иностранного субъекта". Копии этих материалов необходимо отправлять в Министерство юстиции.

В итоге деятельность представителей иностранных правительств и организаций в США хотя и не запрещается, но ее можно идентифицировать и отследить.

Нарушившим закон "иностранным агентам" – то есть политическим лоббистам иностранного правительства, которые не зарегистрировались в установленном порядке, – грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере до 10 тысяч долларов. Причем каждое из двух наказаний может применяться отдельно друг от друга.

Как американские лоббисты воюют с "Северным потоком"

Нанятые "Нафтогазом" через Федерацию работодателей американские лоббисты развили бурную деятельность. В основном она заключалась в размещении публикаций в СМИ и соцсетях, рассылке е-мейлов и телефонных звонках влиятельным лицам.

По закону FARA лоббисты должны подать отчет о размещении каждой публикации. Отчеты размещены на специальном сайте правительственном по адресу в интернете fara.gov.

Благодаря таким отчетам можно понять, каким образом нанятые структурами "Нафтогаза" вашингтонские лоббисты воюют с "Северным потоком - 2". К примеру, в одном из последних отчетов о своей работе от 25 мая Yorktown Solutions привела сообщение в "Твитере" польского политика Радека Сикорски, в котором он призвал остановить строительство газопровода. В конце отчета говорится, что этот материал распространяет компания Yorktown Solutions LLC от имени украинской Федерации работодателей нефтегазовой отрасли:

Как структура "Нафтогаза Украины" платила миллионы лоббистам в США за пиар

Как структура "Нафтогаза Украины" платила миллионы лоббистам в США за пиар

В отчете прямо не говорится, что материал "заказной", и его публикация была оплачена лоббистами. Однако в п.5.4 договора между Федерацией работодателей и американскими лоббистами сказано, что с Заказчиком (т. е. с украинской стороной) нужно согласовывать все подготовленные публичные материалы, перед их выпуском от имени Заказчика:

Как структура "Нафтогаза Украины" платила миллионы лоббистам в США за пиар

Поскольку материал выпущен от имени Федерации работодателей, то можно предположить, что перед публикацией его тоже предварительно согласовывали с украинским заказчиком.

Высокопоставленные украинские чиновники пытаются скрывать информацию о миллионных расходах на американских лоббистов. К примеру, бывший замминистра иностранных дел времен Порошенко Елена (Лана) Зеркаль 2 июня сообщила в своем Facebook, что услуги компаний, которые содействовали "Нафтогазу" в работе по срыву строительства "Северного потока - 2", стоили всего лишь 2600 долларов. Хотя, как мы установили ранее, цена услуг лоббистов из Yorktown Solutions составила порядка двух миллионов долларов:

Как структура "Нафтогаза Украины" платила миллионы лоббистам в США за пиар

С января 2020 по май 2021 года Елена Зеркаль была советницей тогдашнего председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева. Она возглавляла защиту "Нафтогаза" в судах в спорах с Газпромом и РФ.

Только ли "Северным потоком - 2" занимались лоббисты?

После увольнения Коболева с должности главы НАК в СМИ (в том числе и западных) поднялась волна возмущения этом фактом.

Зеленский во время своей недавней пресс-конференции прокомментировал вопрос. Он сказал, что эти публикации носят заказной характер и оплачиваются из средств самого "Нафтогаза", которые перечислялись лоббистам. Название этих лоббистов Зеленский не назвал.

Но, вполне возможно, имел в виду те компании, о которых идет речь в данном материале.

Тема лоббизма в пользу Коболева всплыла буквально вчера, когда американское издание Axios со ссылкой на свои источники сообщило, что Байден отказался встречаться с Зеленским до саммита с Путиным из-за увольнения Коболева с поста главы НАК "Нафтогаза". Банковая и эксперты, близкие к ней, после этого заявили, что эта информация также является плодом усилий лоббистов экс-главы НАКа.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Северный_поток2, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

"Северный поток-2" до конца года готовятся запустить в России
7-июн-2021, 12:23
Еще на год переназначили всех членов наблюдательного совета
Еще на год переназначили всех членов наблюдательного совета "Нафтогаза"
19-мая-2021, 18:09
С чем связывает свое увольнение из
С чем связывает свое увольнение из "Нафтогаза" рассказал Коболев
4-мая-2021, 20:46
Отправившийся в отставку Набсовет
Отправившийся в отставку Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности призвал Кабмин
2-мая-2021, 10:48
Главу
Главу "Нафтогаза" Коболева уволил Кабмин
28-апр-2021, 15:47

Последние новости

10:17
События
Появилось видео, как мужчина встал с инвалидной коляски для участия в драке
10:11
События
Во Львове с седьмого этажа общежития выпала чемпионка Украины по пауэрлифтингу
10:08
Политика
Без кредитов МВФ Украина может жить в течение трех лет
10:06
События
Как Байден готовится к своему первому зарубежному турне рассказали в Белом доме
10:05
События
В зоне отчуждения показали фото жеребят лошадей Пржевальского на окраине Чернобыля
10:01
События
Как структура "Нафтогаза Украины" платила миллионы лоббистам в США за пиар
09:55
События
Видео с "Буком" показали на заседании суда в Нидерландах по делу МН17
09:10
События
Свежие данные о числе вынужденных переселенцев в Украине показал Минсоц
09:02
События
В штате Вашингтон выдают марихуану за прививку от коронавируса
08:16
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 июня 2021
Вчера, 2021-06-08
20:48
События
Что изменили в криминальном мире санкции СНБО против воров в законе
20:46
Политика
Что делать после окончания строительства "Северного потока-2" решают в США
20:43
Экономика
К росту в ожидании восстановления спроса вернулись мировые цены на нефть
20:42
События
Убить свою тещу, повредив тормоза в автомобиле пытался стоматолог из Киева
20:39
События
В США от уплаты налогов уклонялись Сорос и Маск
20:37
Экономика
Еще ближе к отметке 27 грн/$ стала гривня на межбанке
17:35
События
В Приватбанке пригрозили что будут блокировать детские карточки
17:33
События
Зеленский предложил построить 1551 новый парк в Украине
17:30
События
Пощечину от мужчины получил Макрон
15:49
События
Британка за три года пешком дошла из Киева до Уэльса

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 июня 20214840
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 июня 20212557
"Ты же Оболонский, куда ты прешься?". Почему Шуфрич послал Тищенко с трибуны Рады на венгерском языке1260
В Украину возвращается циклон с дождями и грозами980
В Китае назвали два сюрприза от Путина перед встречей с Байденом454
В Раде компенсацию за аренду жилья в Киеве получают 67 миллионеров-"слуг народа"419
Шашлычное пати Зе и журналистов вызвало критику. На неё ответил Гордон398

Досуг

Автомобильные краны марки «МАЗ» — лучшее решение для погрузочно-разгрузочных работ
Автомобильные краны марки «МАЗ» — лучшее решение для погрузочно-разгрузочных работ
Автокраны МАЗ полностью удовлетворяют потребности покупателей. Все модели отличаются хорошими грузовысотными характеристиками и имеют надежные основные узлы.
Сегодня, 08:4845
Недвижимость в Испании: почему это хорошее вложение средств
Недвижимость в Испании: почему это хорошее вложение средств
В последнее время спрос на недвижимость в Испании активно возрастает. Если вы решили инвестировать именно в данную область, это будет очень хорошим вложением. Почему можно так сказать?
Вчера, 21:00104
Загадочный второй элемент: что входит в классический женский костюм?
Загадочный второй элемент: что входит в классический женский костюм?
На сегодняшний день модные дома предлагают безумное количество костюмов для работы, путешествий, отдыха вечером, прогулок днём и т.д. В ассортименте, как правило, бывают различные комплекты с шортами, юбками и брюками.
Вчера, 17:1799
Отзывы Zeusdoc о том как уехать в Чехию на ПМЖ русским и украинцам?
Отзывы Zeusdoc о том как уехать в Чехию на ПМЖ русским и украинцам?
Если хочется путешествовать без препятствий и жить заграницей, специалисты Zeusdoc предлагают гражданство ЕС. Среди стран с простой процедурой регистрации и получения гражданства выделяют Румынию.
Вчера, 12:11124
Тепловизор для охоты. Какой выбрать?
Тепловизор для охоты. Какой выбрать?
Тепловизор - это светооптическое устройство, способное преобразовывать тепловую энергию, выделяемую живыми существами и предметами, в изображение. Все объекты, оказавшиеся в поле зрения тепловизора, отображаются на дисплее.
Вчера, 11:01116
Преимущества жидких обоев: использование в интерьере
Преимущества жидких обоев: использование в интерьере
Жидкие обои появились не так давно, но практически сразу стали популярными у дизайнеров. Это уникальный материал, с помощью которого можно отделывать не только стены, но и потолки.
7-июн-2021, 18:35200

События

Появилось видео, как мужчина встал с инвалидной коляски для участия в драке
Появилось видео, как мужчина встал с инвалидной коляски для участия в драке
В Киевской области, где за замечание о маске до крови избили клиента заправки, человек в инвалидной коляске встал на ноги и стал участником драки.
Сегодня, 10:170
Во Львове с седьмого этажа общежития выпала чемпионка Украины по пауэрлифтингу
Во Львове с седьмого этажа общежития выпала чемпионка Украины по пауэрлифтингу
Во вторник, 8 июня, с седьмого этажа общежития технико-экономического колледжа "Львовской политехники", что на улице Лисеницкой, выпала и насмерть разбилась девушка.
Сегодня, 10:1120
Как Байден готовится к своему первому зарубежному турне рассказали в Белом доме
Как Байден готовится к своему первому зарубежному турне рассказали в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что президент США Джо Байден вместе со своей командой усиленно готовится к своему первому зарубежному турне и встрече с политиками, включая российского лидера Владимира Путина.
Сегодня, 10:0621
В зоне отчуждения показали фото жеребят лошадей Пржевальского на окраине Чернобыля
В зоне отчуждения показали фото жеребят лошадей Пржевальского на окраине Чернобыля
Представители Чернобыльского заповедника рассказали, что на днях табун из 12 особей заметили на северной окраине города.
Сегодня, 10:0522
Как структура "Нафтогаза Украины" платила миллионы лоббистам в США за пиар
Как структура "Нафтогаза Украины" платила миллионы лоббистам в США за пиар
Одна из громких новостей последних дней – достройка первой нитки газопровода "Северный поток - 2", который станет серьезным конкурентом для украинской газотранспортной системы.
Сегодня, 10:0124
Видео с "Буком" показали на заседании суда в Нидерландах по делу МН17
Видео с "Буком" показали на заседании суда в Нидерландах по делу МН17
В среду, 9 июня, суд в Нидерландах продолжает рассматривать дело о сбитом в 2014 году над Донбассом малазийском Boeing рейса МН17.
Сегодня, 09:5528
7 Днів