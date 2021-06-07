Как структура "Нафтогаза Украины" платила миллионы лоббистам в США за пиар

Одна из громких новостей последних дней – достройка первой нитки газопровода "Северный поток - 2", который станет серьезным конкурентом для украинской газотранспортной системы.

Новый газопровод позволит РФ и Германии избавиться от почти монопольных услуг Украины по транзиту газа, что серьезно изменит геополитический расклад в Европе.

Украинские власти понимают опасность нового газопровода и ведут отчаянную борьбу против его запуска. В ход идут разные средства – от дипломатических нот до угроз взрыва собственной "трубы".

Украинская нефтегазовая монополия "Нафтогаз Украины", в ведении которой находится украинская "труба", тоже ведет борьбу против "Северного потока - 2". Как выяснила "Страна", в США по поручению "Нафтогаза" с российско-германским проектом борется лоббистская фирма из Вашингтона "Йорктаун солюшнз" (англ. Yorktown Solutions LLC).

В конце декабря 2020 года подконтрольная "Нафтогазу Украины" Федерация работодателей нефтегазовой отрасли подписала с Yorktown Solutions договор на пиар-услуги почти на 1 млн долларов США (точная сумма – 960 тыс. долл.). Услуги будут оказываться в течение всего 2021 года.

"Страна" публикует полный текст договора между украинской государственной нефтегазовой монополией и вашингтонскими лоббистами.

Работа против "Северного потока" – основная

Одной из двух основных целей заказчика по данному договору названо "эффективное устранение угроз", которые создаются на базе проекта "Северный поток - 2". Вторая цель – традиционные для украинской политики ритуальные фразы вроде "интеграции в ЕС", "поддержки реформ" и т. п.:

То есть борьба с проектом "Северный поток - 2" настолько важна для "Нафтогаза", что выделена отдельно из списка всех остальных задач.

Аналогичный договор действовал на протяжении 2020 года и был заключен между теми же сторонами и на такую же сумму – 960 тыс. долл. США.

Суть обоих договоров состояла в "информировании и привлечении заинтересованных сторон" по важным украинской стороне темам. В реальности, согласно опубликованным отчетам, услуги заключались в размещении публикаций в разных СМИ и соцсетях (в основном американских), а также в проведении email-рассылок и обзвонов американских сенаторов, сотрудников Белого дома и других представителей политической элиты США и ведущих СМИ.

"Нафтогаз Украины" работал со своими вашингтонскими лоббистами и раньше, до 2020 года. В 2017 году с ними был заключен договор на 37 тыс. долл., в 2018 году – на 34,4 тыс.

Ключевое отличие – после прихода к власти Зеленского с 2020 года "Нафтогаз" начал платить в десятки раз больше, и не напрямую, а через "прокладку" в лице Федерации работодателей нефтегазовой отрасли.

Сейчас у Yorktown Solutions идет процесс заключения еще одного договора – на 80 тыс. долл., но уже с другой госкомпанией – "Спецтехноэкспорт", которая занимается экспортом вооружений и военных изделий.

Как "Нафтогаз" контролирует свою "прокладку"

Федерация работодателей нефтегазовой отрасли, которая заключает миллионные контракты на борьбу с "Северным потоком - 2", – довольно необычная организация. Являясь формально общественной и неприбыльной, она проводит мероприятия, выгодные, в первую очередь, руководству "Нафтогаза Украины".

У Федерации всего два учредителя. Это тоже организации работодателей нефтегазовой отрасли – Ивано-Франковская областная и Киевская городская.

Список учредителей Киевской городской организации, в свою очередь, полностью состоит из структур "Нафтогаза Украины": сама государственная монополия, а также ее 100-процентные дочки "Укргаздобыча", "Укртрансгаз", "Укртранснафта" и другие.

Второй учредитель, Ивано-Франковская организация работодателей нефтегазовой отрасли, состоит из АО "Укрспецтрансгаз" (это тоже на 100% дочка "Нафтогаза") и небольшого ООО "ВТЦ Энергия", которой руководит менеджер среднего звена нефтегазодобывающей компании "Укрнафта", подконтрольной олигарху Игорю Коломойскому.

Общая организационная структура Федерации работодателей нефтегазовой отрасли показана на схеме:

Как видим, Федерация работодателей нефтегазовой отрасли, которая платит миллионы за борьбу против "Северного потока - 2", через одну-две "прокладки" почти полностью подконтрольна государственной нефтегазовой монополии "Нафтогаз Украины".

"Нафтогазом Украины" с марта 2014 по апрель 2021 года руководил Андрей Коболев. На своем посту он "прославился" получением многомиллионных премий, которые затем якобы пересылал своей маме, живущей в США.

В ноябре 2018 года журналисты "Страны" выяснили, что Наталья Коболева живет в северо-западном пригороде Вашингтона – Северной Бетесде (штат Мэриленд). Она проживает в доме площадью 180 м², построенном в 1998 году. По данным сайта, оценивающего американскую недвижимость, стоимость двухэтажного особняка Коболевой в 2018 году равнялась 700 тыс. долларов США.

Как прокладка "Нафтогаза" судилась с Кабмином

Еще Федерация работодателей нефтегазовой отрасли известна тем, что несколько раз подавала в суд на Кабинет министров. Абсурд этой ситуации состоит в том, что иски были фактически поданы в интересах руководства "Нафтогаза Украины" и его наблюдательного совета, против владельца компании – украинского государства в лице Кабмина.

Видимо, как и в случае с оплатой лоббистских услуг в США, руководству "Нафтогаза" было неудобно самим напрямую судиться с правительством, которое на 100 % владеет компанией. Поэтому они нашли обходной путь, подавая иски от имени формально независимой общественной организации.

Так, в мае 2019 года Федерация работодателей подала иск об отмене постановления №226, которым Кабмин пытался возвратить себе контроль над "Нафтогазом", изменив устав компании. Кабмин тогда решил вернуть себе полномочия избирать, отстранять и прекращать полномочия председателя и членов правления, также назначать и. о. председателя правления госкомпании.

Как ни удивительно, но во времена Порошенко государство само отказалось от кадровых полномочий в "Нафтогазе", хотя государству принадлежат 100% акций госмонополии. В 2016 году полномочия по управления государственным "Нафтогазом" фактически были переданы наблюдательному совету, который контролировали иностранцы: четверо из шести членов наблюдательного совета, в том числе его председатель, не имели украинского гражданства.

Апелляционный админсуд закрыл дело по этому иску Федерации работодателей, установив, что вопрос изменения устава находится не в его юрисдикции. Но это случилось в декабре 2019 года, спустя полгода после подачи иска. Что дало бывшему руководству "Нафтогаза" дополнительное время для пребывания на своих должностях.

Еще Федерация работодателей нефтегазовой отрасли в июне 2019 года заблокировала в суде назначение Кабмином представителя государства в наблюдательном совете "Нафтогаза". Это тоже дало возможность бывшему руководству "Нафтогаза" поруководить компанией в нужном им направлении. В итоге Кабмин сам прекратил полномочия представителей в наблюдательном совете "Нафтогаза", и Федерация отозвала свой иск.

И, наконец, третий иск, который Федерация работодателей подала в интересах руководства "Нафтогаза", – это иск об отмене распоряжения Кабмина №461, которым деятельность наблюдательного совета госкомпании была признана неудовлетворительной. Суд первой инстанции отказал Федерации в иске, сообщив, что она не имеет полномочий судиться от имени и в интересах "Нафтогаза". Но Федерация обжаловала это решение, и дело дошло до Верховного суда, где успешно "зависло". В апреле 2020 года высшая инстанция приняла дело в свое производство, и с тех пор никаких дальнейших движений по иску не было.

Как работает закон об иностранных агентах США

Текст договоров о лоббировании в США срыва строительства "Северного потока - 2" стал известен благодаря Закону США о регистрации иностранных агентов (англ. Foreign Agents Registration Act, сокращенно FARA). Тексты договоров, а также отчеты об их исполнении, размещены в свободном доступе.

Закон об иностранных агентах (FARA) был принят в США еще в 1938 году. Он был направлен на предотвращение распространения нацистской пропаганды.

В 1966 году в закон были внесены существенные поправки. Внимание было акцентировано на агентах, фактически работающих с иностранными государствами, которые оказывали влияние на принятие правительственных решений.

По закону FARA, каждое лицо, которое работает с иностранными правительствами, политиками и государственными организациями, обязано регистрироваться в Минюсте США как иностранный агент. Затем агенты каждые полгода должны предоставлять отчет о поступивших на их счета средствах – будь то финансирование со стороны иностранных властей или неправительственных организаций, а также о расходах.

FARA также требует маркировать пропагандистскую информацию, которая в законе называется "информационные материалы". Такая информация должна сопровождаться пометкой, что она распространяется "от имени иностранного субъекта". Копии этих материалов необходимо отправлять в Министерство юстиции.

В итоге деятельность представителей иностранных правительств и организаций в США хотя и не запрещается, но ее можно идентифицировать и отследить.

Нарушившим закон "иностранным агентам" – то есть политическим лоббистам иностранного правительства, которые не зарегистрировались в установленном порядке, – грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере до 10 тысяч долларов. Причем каждое из двух наказаний может применяться отдельно друг от друга.

Как американские лоббисты воюют с "Северным потоком"

Нанятые "Нафтогазом" через Федерацию работодателей американские лоббисты развили бурную деятельность. В основном она заключалась в размещении публикаций в СМИ и соцсетях, рассылке е-мейлов и телефонных звонках влиятельным лицам.

По закону FARA лоббисты должны подать отчет о размещении каждой публикации. Отчеты размещены на специальном сайте правительственном по адресу в интернете fara.gov.

Благодаря таким отчетам можно понять, каким образом нанятые структурами "Нафтогаза" вашингтонские лоббисты воюют с "Северным потоком - 2". К примеру, в одном из последних отчетов о своей работе от 25 мая Yorktown Solutions привела сообщение в "Твитере" польского политика Радека Сикорски, в котором он призвал остановить строительство газопровода. В конце отчета говорится, что этот материал распространяет компания Yorktown Solutions LLC от имени украинской Федерации работодателей нефтегазовой отрасли:

В отчете прямо не говорится, что материал "заказной", и его публикация была оплачена лоббистами. Однако в п.5.4 договора между Федерацией работодателей и американскими лоббистами сказано, что с Заказчиком (т. е. с украинской стороной) нужно согласовывать все подготовленные публичные материалы, перед их выпуском от имени Заказчика:

Поскольку материал выпущен от имени Федерации работодателей, то можно предположить, что перед публикацией его тоже предварительно согласовывали с украинским заказчиком.

Высокопоставленные украинские чиновники пытаются скрывать информацию о миллионных расходах на американских лоббистов. К примеру, бывший замминистра иностранных дел времен Порошенко Елена (Лана) Зеркаль 2 июня сообщила в своем Facebook, что услуги компаний, которые содействовали "Нафтогазу" в работе по срыву строительства "Северного потока - 2", стоили всего лишь 2600 долларов. Хотя, как мы установили ранее, цена услуг лоббистов из Yorktown Solutions составила порядка двух миллионов долларов:

С января 2020 по май 2021 года Елена Зеркаль была советницей тогдашнего председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева. Она возглавляла защиту "Нафтогаза" в судах в спорах с Газпромом и РФ.

Только ли "Северным потоком - 2" занимались лоббисты?

После увольнения Коболева с должности главы НАК в СМИ (в том числе и западных) поднялась волна возмущения этом фактом.

Зеленский во время своей недавней пресс-конференции прокомментировал вопрос. Он сказал, что эти публикации носят заказной характер и оплачиваются из средств самого "Нафтогаза", которые перечислялись лоббистам. Название этих лоббистов Зеленский не назвал.

Но, вполне возможно, имел в виду те компании, о которых идет речь в данном материале.

Тема лоббизма в пользу Коболева всплыла буквально вчера, когда американское издание Axios со ссылкой на свои источники сообщило, что Байден отказался встречаться с Зеленским до саммита с Путиным из-за увольнения Коболева с поста главы НАК "Нафтогаза". Банковая и эксперты, близкие к ней, после этого заявили, что эта информация также является плодом усилий лоббистов экс-главы НАКа.