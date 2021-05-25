В зоне отчуждения показали фото жеребят лошадей Пржевальского на окраине Чернобыля

Представители Чернобыльского заповедника рассказали, что на днях табун из 12 особей заметили на северной окраине города. В нем были и жеребята этого года.

Об этом сообщает пресс-служба заповедника на своей странице в Facebook во вторник, 8 июня.

"Табуны лошадей Пржевальского пополняются в середине апреля - начале мая. После беременности продолжительностью 12 месяцев кобыла рождает одного жеребенка, который сразу встает на ноги. В мае малышей увидеть трудно: животные держатся в укромных местах", - говорят в пресс-центре.

По данным специалистов, через месяц молодые лошади уже способны выдерживать ритм движения табуна и появляется возможность оценить нынешний приплод.

"На днях табун из 12 особей заметили на северной окраине города Чернобыль. Четыре лошади - жеребята этого года. Они отличаются размером и светлым цветом", - заявили представители заповедника, добавив, что увеличение на 50 процентов - неплохой результат для этого табуна.





